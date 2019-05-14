Instagram запустил тестирование новых стикеров с текстами песен
Разработчики сети Instagram тестируют новые стикеры, которые будут отображать тексты песен. Обновленная функция будет работать в режиме Stories.
В апреле на своей странице в сети Twitter инженер Джейн Манчун Вонг анонсировал новую функцию и продемонстрировал ее действие. В непродолжительном музыкальном ролике из “Никогда не сдавайся” Рика Эшли на стикерах транслировались слова песни. На данный момент новинка проходит тестирование, но пока остается неизвестным, в каком регионе юзеры уже смогли получить обновленную функцию. Вся информация о нововведении остается нераскрытой.
Возможность добавления музыки в режиме Stories в сети Instagram появилась в 2018 году. В декабрьском обновлении пользователи смогли давать ответы на вопросы с композициями, а также использовать наклейки для живых видео.
В апреле на своей странице в сети Twitter инженер Джейн Манчун Вонг анонсировал новую функцию и продемонстрировал ее действие. В непродолжительном музыкальном ролике из “Никогда не сдавайся” Рика Эшли на стикерах транслировались слова песни. На данный момент новинка проходит тестирование, но пока остается неизвестным, в каком регионе юзеры уже смогли получить обновленную функцию. Вся информация о нововведении остается нераскрытой.
Возможность добавления музыки в режиме Stories в сети Instagram появилась в 2018 году. В декабрьском обновлении пользователи смогли давать ответы на вопросы с композициями, а также использовать наклейки для живых видео.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:04