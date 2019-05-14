«Слишком много внимания»: Шнуров прокомментировал скандал на шоу «Голос. Дети»

Сергей Шнуров считает, что к проектам вроде «Голос. Дети» относятся слишком серьезно. «Мне кажется, очень много внимания уделяется подобным вещам», - заявил музыкант. Лидер группы «Ленинград» отмечает, что сейчас в интернет «выйти нельзя», так как там повсюду «суды-пересуды» и выяснения отношений. Бывший наставник взрослой версии проекта назвал подобные шоу «несерьезными» и удивился, почему люди готовы из-за них друг другу «кровь пустить».Напомним, скандал вокруг «Голос. Дети» разгорелся сразу после завершения финального голосования. Победительницей проекта стала Микелла Абрамова, дочь известной исполнительницы Алсу. Согласно результатам за нее проголосовало больше 50% людей. Многие зрители и представители отечественного шоу-бизнеса посчитали такой исход несправедливым и обвинили Алсу в использовании своего влияния и связей. Многие звезды высказались на эту тему категорично, например, Максим Галкин заявил о том, что никогда не отдаст своих детей на подобное шоу.