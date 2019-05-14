Ученые узнали, что ждет Землю, если в нее врежется астероид
Группа ученых из Европы и Соединенных Штатов решили узнать, что случится с Землей, если в нее врежется астероид. Для этого экспертам пришлось смоделировать вероятные варианты катастрофы и ее последствия.
NASA раскрыли подробности возможной угрозы, которая может уничтожить человечество. Обеспокоенность американского космического агентства вызвана астероидом, чей диаметр составляет 300 метров. Объект движется по направлению к Голубой планете с невероятной скоростью. Прогноз грядущих событий попытались сделать ученые. Главная цель исследования - создать наиболее правдоподобный "сценарий", чтобы узнать, как будут действовать политики и обычные люди.
Астероид 2019 PDC, согласно модели, движется со скоростью 14 км/с и должен приблизиться к Земле 29 апреля 2027 года. Изначально возможность столкновения планеты с огромным космическим телом расценивалась экспертами как 1:50 000, однако спустя три недели наблюдений вероятность катастрофы возросла до 1:100.
"Разведчики" с Земли смогут отправиться к смертоносному объекту только в 2021 году. Эксперты определили: в первую очередь от удара пострадают США. Осколок астероида, не успевший сгореть в атмосфере, взорвался над Нью-Йорком, выпустив около 20 мегатонн энергии. Виртуальный город навсегда перестал существовать, ведь взрыв в 1000 раз превысил ядерный взрыв над Хиросимой. Светила науки надеются, что их "репетиция Армагеддона" будет полезной во время разработки механизмов защиты Земли.
NASA раскрыли подробности возможной угрозы, которая может уничтожить человечество. Обеспокоенность американского космического агентства вызвана астероидом, чей диаметр составляет 300 метров. Объект движется по направлению к Голубой планете с невероятной скоростью. Прогноз грядущих событий попытались сделать ученые. Главная цель исследования - создать наиболее правдоподобный "сценарий", чтобы узнать, как будут действовать политики и обычные люди.
Астероид 2019 PDC, согласно модели, движется со скоростью 14 км/с и должен приблизиться к Земле 29 апреля 2027 года. Изначально возможность столкновения планеты с огромным космическим телом расценивалась экспертами как 1:50 000, однако спустя три недели наблюдений вероятность катастрофы возросла до 1:100.
"Разведчики" с Земли смогут отправиться к смертоносному объекту только в 2021 году. Эксперты определили: в первую очередь от удара пострадают США. Осколок астероида, не успевший сгореть в атмосфере, взорвался над Нью-Йорком, выпустив около 20 мегатонн энергии. Виртуальный город навсегда перестал существовать, ведь взрыв в 1000 раз превысил ядерный взрыв над Хиросимой. Светила науки надеются, что их "репетиция Армагеддона" будет полезной во время разработки механизмов защиты Земли.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:41