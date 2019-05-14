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Ученые узнали, что ждет Землю, если в нее врежется астероид

Группа ученых из Европы и Соединенных Штатов решили узнать, что случится с Землей, если в нее врежется астероид. Для этого экспертам пришлось смоделировать вероятные варианты катастрофы и ее последствия.

Ученые узнали, что ждет Землю, если в нее врежется астероид

NASA раскрыли подробности возможной угрозы, которая может уничтожить человечество. Обеспокоенность американского космического агентства вызвана астероидом, чей диаметр составляет 300 метров. Объект движется по направлению к Голубой планете с невероятной скоростью. Прогноз грядущих событий попытались сделать ученые. Главная цель исследования - создать наиболее правдоподобный "сценарий", чтобы узнать, как будут действовать политики и обычные люди.

Астероид 2019 PDC, согласно модели, движется со скоростью 14 км/с и должен приблизиться к Земле 29 апреля 2027 года. Изначально возможность столкновения планеты с огромным космическим телом расценивалась экспертами как 1:50 000, однако спустя три недели наблюдений вероятность катастрофы возросла до 1:100.
Ученые узнали, что ждет Землю, если в нее врежется астероид

"Разведчики" с Земли смогут отправиться к смертоносному объекту только в 2021 году. Эксперты определили: в первую очередь от удара пострадают США. Осколок астероида, не успевший сгореть в атмосфере, взорвался над Нью-Йорком, выпустив около 20 мегатонн энергии. Виртуальный город навсегда перестал существовать, ведь взрыв в 1000 раз превысил ядерный взрыв над Хиросимой. Светила науки надеются, что их "репетиция Армагеддона" будет полезной во время разработки механизмов защиты Земли.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:41

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