АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пробиотическая молекула может подавлять смертельное воспаление мозга
EUR 73.52 USD 65.47
Курс валют на 14.05.2019

Американские эксперты высоко оценили российский бесшумный миномет

Эксперты американского издания Quartz посвятили статью российскому 82-мм миномету 2В25. Они высоко оценили эту бесшумную компактную переносную установку и отметили, что ее можно эффективно использовать в контртеррористической деятельности.
Американские эксперты высоко оценили российский бесшумный миномет

Американские эксперты отмечают: спектр использования миномета 2В25 крайне широк. Обычно такое вооружение применяется на боле боя для поражения пехоты и легкой техники противника, но в данном случае этим функционал не ограничивается. Все дело в бесшумной и беспламенной стрельбе этого российского 82-мм миномета. Несмотря на свою скрытность, он способен поражать противника в окопах, даже если тот использует бронежилеты и каски. Дальность стрельбы 2В25 составляет 1200 метров, скорострельность – не мене 15 выстрелов в минуту. Время подготовки к бою – 30 секунд. Этот миномет может складывать и переносить один военнослужащий, что делает его еще более эффективным.

Шарон Берк, бывший помощник министра обороны США при Бараке Обаме заявил о том, что 2В25 отлично себя покажет в контртеррористической деятельности и скрытных операциях. Джеффри Маккослен, американский полковник в отставке, уверен, что данный 82-мм миномет станет надежным источником дохода для бюджета РФ, так как он определенно будет пользоваться большим спросом на мировом оружейном рынке.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пассажир самолета заснял
Экс-супруга Александра Радулова впервые
Xiaomi обещали поступление на индийский
Отметившая помолвку Дженнифер Лоуренс
Ученые: Пробиотическая молекула может
Ученые узнали, что ждет Землю, если в
Ирина Дубцова увезла сына на Мальдивы
Женевские ученые составили путеводитель
Станислава Садальского подвергли
На видео показали обновленную модель
Станислав Бондаренко показал
Во Внуково у пассажира пытались украсть
Instagram запустил тестирование новых
Медики назвали 5 причин онемения рук во
Басков опубликовал новое видео на песню
Американские эксперты высоко оценили
«Слишком много внимания»: Шнуров
Ученые: Ежедневный прием аспирина может
Сати Казанова предчувствует щедрое
Покупатели Sony Xperia 1 получат
Полина Гагарина опубликовала пикантный
Медики: Боль в пояснице может указывать
Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за
Ирина Пегова удивила подписчиков фото
Первый гоночный автомобиль Porsche
Виктория Лопырева похвасталась
Концерт Виталины Цымбалюк-Романовской в
Ученые рассказали о вреде многочасовой
Сергей Лазарев хочет провести следующее
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону
Просмотреть все новости