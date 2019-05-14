Американские эксперты высоко оценили российский бесшумный миномет
Эксперты американского издания Quartz посвятили статью российскому 82-мм миномету 2В25. Они высоко оценили эту бесшумную компактную переносную установку и отметили, что ее можно эффективно использовать в контртеррористической деятельности.
Американские эксперты отмечают: спектр использования миномета 2В25 крайне широк. Обычно такое вооружение применяется на боле боя для поражения пехоты и легкой техники противника, но в данном случае этим функционал не ограничивается. Все дело в бесшумной и беспламенной стрельбе этого российского 82-мм миномета. Несмотря на свою скрытность, он способен поражать противника в окопах, даже если тот использует бронежилеты и каски. Дальность стрельбы 2В25 составляет 1200 метров, скорострельность – не мене 15 выстрелов в минуту. Время подготовки к бою – 30 секунд. Этот миномет может складывать и переносить один военнослужащий, что делает его еще более эффективным.
Шарон Берк, бывший помощник министра обороны США при Бараке Обаме заявил о том, что 2В25 отлично себя покажет в контртеррористической деятельности и скрытных операциях. Джеффри Маккослен, американский полковник в отставке, уверен, что данный 82-мм миномет станет надежным источником дохода для бюджета РФ, так как он определенно будет пользоваться большим спросом на мировом оружейном рынке.
Американские эксперты отмечают: спектр использования миномета 2В25 крайне широк. Обычно такое вооружение применяется на боле боя для поражения пехоты и легкой техники противника, но в данном случае этим функционал не ограничивается. Все дело в бесшумной и беспламенной стрельбе этого российского 82-мм миномета. Несмотря на свою скрытность, он способен поражать противника в окопах, даже если тот использует бронежилеты и каски. Дальность стрельбы 2В25 составляет 1200 метров, скорострельность – не мене 15 выстрелов в минуту. Время подготовки к бою – 30 секунд. Этот миномет может складывать и переносить один военнослужащий, что делает его еще более эффективным.
Шарон Берк, бывший помощник министра обороны США при Бараке Обаме заявил о том, что 2В25 отлично себя покажет в контртеррористической деятельности и скрытных операциях. Джеффри Маккослен, американский полковник в отставке, уверен, что данный 82-мм миномет станет надежным источником дохода для бюджета РФ, так как он определенно будет пользоваться большим спросом на мировом оружейном рынке.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:45