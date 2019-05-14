Покупатели Sony Xperia 1 получат приятный бонус в виде беспроводных наушников WH-1000XM3





Информацию о приятном дополнении к будущему флагману Sony распространил в своем аккаунте Twitter весьма известный и проверенный инсайдер Роланд Квандт. Этот жест компания решила проявить в дань терпения, которое проявили фанаты бренда.Напомним, что флагманский Sony Xperia 1 имеет вытянутый дисплей с соотношением сторон 21 на 9. Аппарат оснащен тройной камерой, а дата релиза запланирована на июнь этого года. Не исключено, что акционное предложение будет отличаться в зависимости от региона. Поэтому до публикации официальной информации конкретных условий получения наушников WH-1000XM3 не оглашено.