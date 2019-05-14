АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые ищут "отпечатки" тяжелых психических заболеваний в мозге
EUR 73.52 USD 65.47
Курс валют на 14.05.2019

Покупатели Sony Xperia 1 получат приятный бонус в виде беспроводных наушников WH-1000XM3

Покупатели смартфона Sony Xperia 1 получат приятный бонус – беспроводные наушники WH-1000XM3, которые стоят в среднем 350 долларов. Скорее всего, эта акция коснется тех, кто совершил предзаказ мобильного телефона.
Покупатели Sony Xperia 1 получат приятный бонус в виде беспроводных наушников WH-1000XM3

Информацию о приятном дополнении к будущему флагману Sony распространил в своем аккаунте Twitter весьма известный и проверенный инсайдер Роланд Квандт. Этот жест компания решила проявить в дань терпения, которое проявили фанаты бренда.

Напомним, что флагманский Sony Xperia 1 имеет вытянутый дисплей с соотношением сторон 21 на 9. Аппарат оснащен тройной камерой, а дата релиза запланирована на июнь этого года. Не исключено, что акционное предложение будет отличаться в зависимости от региона. Поэтому до публикации официальной информации конкретных условий получения наушников WH-1000XM3 не оглашено.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Ежедневный прием аспирина может
Сати Казанова предчувствует щедрое
Покупатели Sony Xperia 1 получат
Полина Гагарина опубликовала пикантный
Медики: Боль в пояснице может указывать
Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за
Ирина Пегова удивила подписчиков фото
Первый гоночный автомобиль Porsche
Виктория Лопырева похвасталась
Концерт Виталины Цымбалюк-Романовской в
Ученые рассказали о вреде многочасовой
Сергей Лазарев хочет провести следующее
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону
Пентагон собирается научить
Моника Беллуччи расстроила поклонников
Сергей Шнуров обещает поклонникам
Microsoft разработала систему
Дрю Бэрримор показала своих дочерей на
Специалисты опубликовали рейтинг худших
Евгений Плющенко отдыхает в постели с
Эксперты определили лучших злодеев из
В мае Татьяна Доронина вернется во МХАТ
Ошибка в Steam привела к бесплатной
Отказ от соли и гастроли с весами:
Обновленную Дарью Пынзарь опять
Мондезир Свет-Амур вручил Ефременковой
Жена Никиты Преснякова Алена Краснова
Kia создаст ранее опубликованный
Алёна Водонаева поддержала дочь Алсу
В голосовых звонках WhatsApp нашли
Просмотреть все новости