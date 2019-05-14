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Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за откровенное фото

Дочь композитора Дмитрия Маликова, 19-летняя Стефания Маликова, разозлила поклонников откровенной фотографией. Начинающая модель продемонстрировала снимок, для которого позирует с глубоким декольте.
Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за откровенное фото

Дочь известного артиста не боится привлекать к себе внимание, а в одежде предпочитает лаконичность. Поклонники не раз замечали, что подобные наряды ее старят, а за последний образ — раскритиковали. Оказалось, что поклонникам не понравился глубокий вырез блузки Стефании Маликовой. Девушка позирует в короткой юбке со змеиным принтом, белой блузке и черной сумкой через плечо. Многие высоко оценили снимки начинающей модели в смелом образе, но нашлись и те комментаторы, которые посчитали декольте неуместным для 19-летней артистки.

Негативные отзывы Стефания Маликова решила оставить без ответа, но иногда дочь музыканта реагирует на комментарии. К примеру, недавно она не оставила без внимания подозрения публики в использовании фотошопа.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:44

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