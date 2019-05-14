Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за откровенное фото

Дочь известного артиста не боится привлекать к себе внимание, а в одежде предпочитает лаконичность. Поклонники не раз замечали, что подобные наряды ее старят, а за последний образ — раскритиковали. Оказалось, что поклонникам не понравился глубокий вырез блузки Стефании Маликовой. Девушка позирует в короткой юбке со змеиным принтом, белой блузке и черной сумкой через плечо. Многие высоко оценили снимки начинающей модели в смелом образе, но нашлись и те комментаторы, которые посчитали декольте неуместным для 19-летней артистки.Негативные отзывы Стефания Маликова решила оставить без ответа, но иногда дочь музыканта реагирует на комментарии. К примеру, недавно она не оставила без внимания подозрения публики в использовании фотошопа.