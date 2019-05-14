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Ученые: Ежедневный прием аспирина может привести к кровоизлиянию в мозг

Ученые из США провели исследование воздействия аспирина на организм человека. В ходе эксперимента было установлено, что ежедневный прием лекарства может привести к кровоизлиянию в мозг.
Ученые: Ежедневный прием аспирина может привести к кровоизлиянию в мозг

Ранее было принято считать, что ежедневное употребление аспирина в профилактических целях сердечных заболеваний приводит к положительным показателям. Однако в результате исследования 130 тысяч граждан, которые систематически употребляют это лекарство с целью профилактики заболевания, было установлено, что в этом случае риск кровоизлияния в мозг значительно увеличивается.

Специалисты рекомендуют более осторожно относится к препарату, особенно тем людям, которые не имеют обнаруженных сердечно-сосудистых заболеваний. Самолечение может привести к плачевным последствиям, поэтому эксперты рекомендуют перед употреблением аспирина пройти консультацию с врачом.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:27

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