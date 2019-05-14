Ученые: Ежедневный прием аспирина может привести к кровоизлиянию в мозг





Ранее было принято считать, что ежедневное употребление аспирина в профилактических целях сердечных заболеваний приводит к положительным показателям. Однако в результате исследования 130 тысяч граждан, которые систематически употребляют это лекарство с целью профилактики заболевания, было установлено, что в этом случае риск кровоизлияния в мозг значительно увеличивается.Специалисты рекомендуют более осторожно относится к препарату, особенно тем людям, которые не имеют обнаруженных сердечно-сосудистых заболеваний. Самолечение может привести к плачевным последствиям, поэтому эксперты рекомендуют перед употреблением аспирина пройти консультацию с врачом.