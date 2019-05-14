Первый гоночный автомобиль Porsche продадут на аукционе





Официально первым автомобилем компании Porsche является Porsche 356, выпущенный в 1948 году, но в истории этого бренда все не так просто. Задолго до выхода указанной модели сам Фердинанд Порше решил построить гоночную машину для участия в заезде Берлин-Рим, протяженностью 1,5 тысячи километров. Он должен был состояться в сентябре 1939 года, но именно в этот месяц началась Вторая Мировая война.Несмотря на это, в течение следующего года было построено еще два подобных автомобиля. До настоящего времени дожил только один Porsche Type 64, и за этот период он сменил множество владельцев. Изначально автомобиль был семейным транспортом Фердинанда Порше, но в 1949 году он продал его гонщику Отто Мате, и тот выступал на нем во множестве соревнований. Следующим владельцем стал эксперт Porsche Том Груббер, он купил данное авто уже в 1979 году. С тех пор машину несколько раз выставляли на Фестивале скорости в Гудвиде. Сейчас легендарным авто владеет четвертый по счету человек.Porsche Type 64 имеет плавные линии кузова и форсированный двигатель на 32 лошадиные силы, для которого в 1939 году понадобилось воздушное охлаждение. Стартовая цена раритета пока неизвестна.