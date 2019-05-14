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Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону пострадала от рук неизвестного мужчины

Экс-участница телешоу «Дом-2» Либерж Кпадону пострадала от рук неизвестного мужчины. Оказалось, что на телезнаменитость напали вечером, и сейчас она пребывает в больнице.

Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону пострадала от рук неизвестного мужчины

Вчера Либерж опубликовала у себя на страничке в Instagram неожиданный пост, в котором заявила, что только благодаря собаке она до сих пор жива. Начала свой рассказ Кпадону с обращения к девушкам, которых попросила никогда не ходить по вечерам в одиночку.

По словам звезды «Дома-2», майские праздники ей так и не посчастливилось отпраздновать, ведь уже неделю она лежит в больнице.

«А всему виной мой «безобидный» поход в ближайший магазин у дома», - написала Либерж.

Когда она вечером возвращалась из магазина, на нее набросился какой-то неизвестный мужчина в алкогольном опьянении, который схватил ее и повалил на землю.

Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону пострадала от рук неизвестного мужчины

Обидчик начал отнимать у Кпадону пакет с продуктами, хватать ее и таскать по земле, а в один момент девушка даже подумала о том, что для нее нападение закончится очень печально.

Как утверждает знаменитость, возле магазина, где она покупает продукты, живет бездомная милейшая собака, которую она всегда подкармливает, и именно она спасла ей жизнь.

По словам Либерж, она сама до сих пор не понимает, откуда выбежал пес, однако он тут же набросился на обидчика и начал рвать его. Неизвестный мужчина настолько сильно испугался, что отпустил Кпадону, и убежал.

Возвратившись домой, девушка вызвала скорую помощь, так как почувствовала себя нехорошо и даже упала в обморок. В больнице выяснилось, что на почве нервного стресса у Либерж случился еще один приступ панкреатита.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:56

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