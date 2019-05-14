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Ученые рассказали о вреде многочасовой работы за компьютером

Британские ученые провели исследование и рассказали о том, как многочасовая работа за компьютером влияет на здоровье. Оказалось, что концентрация на мониторе вредит глазам людей, из-за чего у них ухудшается зрение и начинаются головные боли.
Ученые рассказали о вреде многочасовой работы за компьютером

Об этом исследовании рассказало авторитетное издание The Sun, ссылаясь на результаты компании Hycosan&Optase Eye Care. Ученые отмечают: многочасовая работа за компьютером приводит к негативным последствиям для глаз человека. Концентрация на мониторе снижает частоту моргания, что приводит к сухости данного органа. В обычной жизни этот показатель у человека составляет 20 раз в минуту, а во время нахождения за компьютером он может снизиться от 1 до 3 раз. Это происходит из-за того, что человек не желает что-то пропустить и концентрирует свое внимание на экране.

Согласно статистике обычный британский офисный работник проводит за компьютером больше 5,5 часов в день. 88% людей с таким графиком признались в том, что их глаза пострадали от подобной нагрузки. Чуть более 33% отметили, что у них наблюдаются постоянные головные боли, а около 20% заметили помутнение или ухудшение зрения.

По словам ученых, современные технологии сделали жизнь людей проще и комфортнее, но принесли за собой и некоторый вред. Поэтому специалистам необходимо разрабатывать решения, позволяющие снизить негативное влияние компьютеров на зрение людей и их общее самочувствие.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:12

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