Моника Беллуччи расстроила поклонников постаревшей внешностью

Эксперты предполагают, что из-за неправильного света на лице Моники Беллуччи стали заметны морщины, а ее внешний вид многие поклонники сочли резко постаревшим. Актриса позировала для снимка в пышном черно-золотом платье, оголяющем шею. В комментариях под публикацией многие подписчики высказались об усталом внешнем виде звезды. Однако нашлись и те, кто уверен, что Моника Беллуччи остается одной из наиболее привлекательных женщин планеты, а также умеет красиво стареть.В одном из интервью Моника Беллуччи признавалась, что пластическая хирургия не для нее, и она никогда не ляжет под нож. Артистка уверена, что секрет хорошего внешнего вида лежит в правильном питании, смехе и сексе, отметив, что позволяет себе сладости и красное вино.