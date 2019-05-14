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Моника Беллуччи расстроила поклонников постаревшей внешностью

Актриса итальянского происхождения Моника Беллуччи расстроила поклонников изможденным внешним видом. Звезда опубликовала новый снимок на своей странице в сети Instagram, на котором поклонники увидели морщины артистки.
Моника Беллуччи расстроила поклонников постаревшей внешностью

Эксперты предполагают, что из-за неправильного света на лице Моники Беллуччи стали заметны морщины, а ее внешний вид многие поклонники сочли резко постаревшим. Актриса позировала для снимка в пышном черно-золотом платье, оголяющем шею. В комментариях под публикацией многие подписчики высказались об усталом внешнем виде звезды. Однако нашлись и те, кто уверен, что Моника Беллуччи остается одной из наиболее привлекательных женщин планеты, а также умеет красиво стареть.

В одном из интервью Моника Беллуччи признавалась, что пластическая хирургия не для нее, и она никогда не ляжет под нож. Артистка уверена, что секрет хорошего внешнего вида лежит в правильном питании, смехе и сексе, отметив, что позволяет себе сладости и красное вино.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:42

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