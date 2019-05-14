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Microsoft разработала систему идентификации на блокчейне биткоина

Компания Microsoft разработала и запускает собственную систему идентификации Ion. Она работает на блокчейне биткоина и позволит пользователям не волноваться за свою личную информацию, а также получать доступ к большому количеству сервисов и сайтов.
Microsoft разработала систему идентификации на блокчейне биткоина

Microsoft заявила о том, что во время разработки приоритетом для нее был интерес пользователей, а не собственная выгода. Именно поэтому система идентификации Ion не будет принадлежать никакой организации или правительству. Для того, чтобы она была децентрализованной и независимой, ее построили на основе блокчейна биткоина и сети Lightning Network. Подобный подход обеспечит не только безопасность данных, но и высокую скорость работы вместе с прозрачностью.

Если пользователь пройдет идентификацию на каком-то портале с помощью системы Ion, то его личные данные будут доступны только ему самому, а сам сайт не сможет использовать их в своих целях без ведома владельца. Кроме того, это решит проблему привязки сервиса через другие приложения. Если все эти профили связать с помощью новой системы от Microsoft, то пользователю не придется волноваться за потерю доступа к отдельным аккаунтами.

Представители блокчейн-компаний и владельцы криптовалют положительно отреагировали на подобную инициативу. Они уверены: Microsoft – единственная крупная корпорация, заботящаяся о настоящем развитии современных технологий.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:32

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