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Дрю Бэрримор показала своих дочерей на архивном фото

Американская актриса Дрю Бэрримор поделилась архивным снимком своих дочерей на странице в сети Instagram. Артистка предпочитает охранять детей от излишнего внимания общественности и редко делится семейными снимками в социальных сетях.
Дрю Бэрримор показала своих дочерей на архивном фото

В честь Дня матери актриса Дрю Бэрримор опубликовала в Instagram трогательный снимок дочерей, на котором они запечатлены верхом на лошади. Артистка отметила, что старается создать полноценную семью для шестилетней Олив и пятилетней Фрэнки. В частности, Дрю Бэрримор любит, когда ее дочери вместе. При этом она никогда не думала, что у нее будет такая большая семья, но теперь она чувствует себя абсолютно счастливой. Таким образом артистка показала, что значит для нее День матери, рассказав, что можно оставаться собой и получать любовь.

Поклонники Дрю Бэрримор поздравили звезду с праздником, отметив, что она замечательная мать. Также в комментариях многие поддержали артистку в том, что публичным людям тяжело создавать для детей обычную жизнь.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:29

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