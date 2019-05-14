Дрю Бэрримор показала своих дочерей на архивном фото

В честь Дня матери актриса Дрю Бэрримор опубликовала в Instagram трогательный снимок дочерей, на котором они запечатлены верхом на лошади. Артистка отметила, что старается создать полноценную семью для шестилетней Олив и пятилетней Фрэнки. В частности, Дрю Бэрримор любит, когда ее дочери вместе. При этом она никогда не думала, что у нее будет такая большая семья, но теперь она чувствует себя абсолютно счастливой. Таким образом артистка показала, что значит для нее День матери, рассказав, что можно оставаться собой и получать любовь.Поклонники Дрю Бэрримор поздравили звезду с праздником, отметив, что она замечательная мать. Также в комментариях многие поддержали артистку в том, что публичным людям тяжело создавать для детей обычную жизнь.