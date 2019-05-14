Ошибка в Steam привела к бесплатной активации нескольких платных игр





Это произошло в течение последней недели, когда посещение некоторых проектов значительно выросло. Например, показатель среднего числа игроков визуальной новеллы Glare1more вырос с 0,8 до 34 469 человек. Подобная аномальная активность сразу вызвала внимание со стороны сотрудников Steam, и те выяснили, что произошло. Оказалось, что пользователи нашли простой и бесплатный способ активации платных игр. Для этого им необходимо было несколько раз кликнуть на определенную кнопку, расположенную на странице проекта в SteamDB, отслеживающем статистику.Всего из-за этой ошибки в Steam некоторые игры были нелегально активированы 175 000 раз. В число «пострадавших» также попал проект Final Definitiva REMAKE, созданный на базе конструктора RPG Maker. В настоящий момент все последствия сбоя были устранены. Пользователи, нелегально активировавшие игры, потеряли к ним доступ, а все вещи, полученные из них – отобраны. Чего не скажешь о карточках, ведь многие были проданы в Steam Market, поэтому вернуть их назад не представляется возможным. Именно поэтому цена на них заметно снизилась в последние дни.