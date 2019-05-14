Эксперты определили лучших злодеев из сериалов
Изданием The Independent определены лучшие антагонисты сериалов. В пятерку вошли злодеи из сериалов «Игра престолов», «Плохие девчонки», «Звездный крейсер Галактика», «Во все тяжкие», «Подпольная империя».
На пятом месте разместился Джип Розетти из «Подпольной империи». Это гангстер со вспыльчивым характером, который стал главным антигероем третьего сезона. Он способен убить за малейшее замечание в его адрес. Герой изображен безжалостным садистом, способным на самые жестокие поступки.
Четвертую строчку занимает Густаво Фринг из сериала «Во все тяжкие». Этого персонажа можно назвать самой таинственной фигурой этого шоу. Он кажется спокойным и расчетливым, но на самом деле он чрезвычайно осторожный, умный и опасный человек, который увлечен жаждой мести.
В тройку лучших вошел Гай Балтар из «Звездного крейсера Галактика». Этот персонаж готов на все ради того, чтобы выжить. Он запомнился зрителям как гедонист и трус.
Второе место получил Джим Феннер, с которым зрители познакомились в сериале «Плохие девчонки». Несмотря на то, что антигерой состоит на службе у Закона, это не помешало ему совершить множество правонарушений, которые повлекли за собой тяжелые последствия.
И лидером в этом рейтинге стала Серсея Ланнистер из «Игры престолов». Даже ее появление в кадре уже заставляет зрителей напрячься и переживать за судьбу персонажей, которые появляются в одной сцене с ней.
Как отмечает издание «Слово и дело», рейтинг The Independent включает в себя целых 35 позиций, где представлены злодеи из различных сериалов.
На пятом месте разместился Джип Розетти из «Подпольной империи». Это гангстер со вспыльчивым характером, который стал главным антигероем третьего сезона. Он способен убить за малейшее замечание в его адрес. Герой изображен безжалостным садистом, способным на самые жестокие поступки.
Четвертую строчку занимает Густаво Фринг из сериала «Во все тяжкие». Этого персонажа можно назвать самой таинственной фигурой этого шоу. Он кажется спокойным и расчетливым, но на самом деле он чрезвычайно осторожный, умный и опасный человек, который увлечен жаждой мести.
В тройку лучших вошел Гай Балтар из «Звездного крейсера Галактика». Этот персонаж готов на все ради того, чтобы выжить. Он запомнился зрителям как гедонист и трус.
Второе место получил Джим Феннер, с которым зрители познакомились в сериале «Плохие девчонки». Несмотря на то, что антигерой состоит на службе у Закона, это не помешало ему совершить множество правонарушений, которые повлекли за собой тяжелые последствия.
И лидером в этом рейтинге стала Серсея Ланнистер из «Игры престолов». Даже ее появление в кадре уже заставляет зрителей напрячься и переживать за судьбу персонажей, которые появляются в одной сцене с ней.
Как отмечает издание «Слово и дело», рейтинг The Independent включает в себя целых 35 позиций, где представлены злодеи из различных сериалов.
Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:22