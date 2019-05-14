АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые ищут "отпечатки" тяжелых психических заболеваний в мозге
EUR 73.52 USD 65.47
Курс валют на 14.05.2019

Эксперты определили лучших злодеев из сериалов

Изданием The Independent определены лучшие антагонисты сериалов. В пятерку вошли злодеи из сериалов «Игра престолов», «Плохие девчонки», «Звездный крейсер Галактика», «Во все тяжкие», «Подпольная империя».
Эксперты определили лучших злодеев из сериалов

На пятом месте разместился Джип Розетти из «Подпольной империи». Это гангстер со вспыльчивым характером, который стал главным антигероем третьего сезона. Он способен убить за малейшее замечание в его адрес. Герой изображен безжалостным садистом, способным на самые жестокие поступки.

Четвертую строчку занимает Густаво Фринг из сериала «Во все тяжкие». Этого персонажа можно назвать самой таинственной фигурой этого шоу. Он кажется спокойным и расчетливым, но на самом деле он чрезвычайно осторожный, умный и опасный человек, который увлечен жаждой мести.

В тройку лучших вошел Гай Балтар из «Звездного крейсера Галактика». Этот персонаж готов на все ради того, чтобы выжить. Он запомнился зрителям как гедонист и трус.

Второе место получил Джим Феннер, с которым зрители познакомились в сериале «Плохие девчонки». Несмотря на то, что антигерой состоит на службе у Закона, это не помешало ему совершить множество правонарушений, которые повлекли за собой тяжелые последствия.

И лидером в этом рейтинге стала Серсея Ланнистер из «Игры престолов». Даже ее появление в кадре уже заставляет зрителей напрячься и переживать за судьбу персонажей, которые появляются в одной сцене с ней.
Эксперты определили лучших злодеев из сериалов

Как отмечает издание «Слово и дело», рейтинг The Independent включает в себя целых 35 позиций, где представлены злодеи из различных сериалов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону
Пентагон собирается научить
Моника Беллуччи расстроила поклонников
Сергей Шнуров обещает поклонникам
Microsoft разработала систему
Дрю Бэрримор показала своих дочерей на
Специалисты опубликовали рейтинг худших
Евгений Плющенко отдыхает в постели с
Эксперты определили лучших злодеев из
В мае Татьяна Доронина вернется во МХАТ
Ошибка в Steam привела к бесплатной
Отказ от соли и гастроли с весами:
Обновленную Дарью Пынзарь опять
Мондезир Свет-Амур вручил Ефременковой
Жена Никиты Преснякова Алена Краснова
Kia создаст ранее опубликованный
Алёна Водонаева поддержала дочь Алсу
В голосовых звонках WhatsApp нашли
Ксения Собчак прогулялась по улице в
Звезда «Дома-2» Виктория Боня
Эксперты рассказали о необычных
Лолита Милявская осталась довольна
Ученые рассказали о положительных и
Максим Виторган вернул Ксении Собчак
Ученые: У мужчин тоже «тикают часики»
Певец Шура показал на архивном фото,
Татьяну Григорьевскую подозревают в
Lenovo представила прототип ноутбука
Алексей Купин устал от грязи вокруг
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк
Просмотреть все новости