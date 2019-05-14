Жена Никиты Преснякова Алена Краснова показала фанатам новое фото без фильтров

В Instagram звезды глянцевых журналов появился снимок, где Алена Краснова запечатлена в большой соломенной шляпе, галстуке и летнем платье с букетом цветов. В комментарии супруга внука Аллы Пугачевой призналась подписчикам: не смогла дождаться отредактированных снимков и решила разместить "бэк". За несколько часов публикацию знаменитости положительно оценили более 5000 пользователей.Некоторые комментаторы были удивлены, что модель осмелилась опубликовать фото "себя любимой" без фильтров. Поклонники жены Никиты Преснякова считают: ее одарила красотой природа, поэтому фотошоп и ретушь не нужна. Они написали множество комплиментов в адрес Красновой, желая ей счастья и благополучия в семейной жизни с певцом.