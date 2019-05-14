Жена Никиты Преснякова Алена Краснова показала фанатам новое фото без фильтров
Модель Алена Краснова похвасталась поклонникам новым кадром с очередной фотосессии. Жена музыканта и певца Никиты Преснякова предстала на свежем фото без фильтров, за что получила положительные отзывы фанатов.
В Instagram звезды глянцевых журналов появился снимок, где Алена Краснова запечатлена в большой соломенной шляпе, галстуке и летнем платье с букетом цветов. В комментарии супруга внука Аллы Пугачевой призналась подписчикам: не смогла дождаться отредактированных снимков и решила разместить "бэк". За несколько часов публикацию знаменитости положительно оценили более 5000 пользователей.
Некоторые комментаторы были удивлены, что модель осмелилась опубликовать фото "себя любимой" без фильтров. Поклонники жены Никиты Преснякова считают: ее одарила красотой природа, поэтому фотошоп и ретушь не нужна. Они написали множество комплиментов в адрес Красновой, желая ей счастья и благополучия в семейной жизни с певцом.
В Instagram звезды глянцевых журналов появился снимок, где Алена Краснова запечатлена в большой соломенной шляпе, галстуке и летнем платье с букетом цветов. В комментарии супруга внука Аллы Пугачевой призналась подписчикам: не смогла дождаться отредактированных снимков и решила разместить "бэк". За несколько часов публикацию знаменитости положительно оценили более 5000 пользователей.
Некоторые комментаторы были удивлены, что модель осмелилась опубликовать фото "себя любимой" без фильтров. Поклонники жены Никиты Преснякова считают: ее одарила красотой природа, поэтому фотошоп и ретушь не нужна. Они написали множество комплиментов в адрес Красновой, желая ей счастья и благополучия в семейной жизни с певцом.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:58