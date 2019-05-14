Эксперты рассказали о необычных запрещенных в самолетах вещах





В данном вопросе все зависит от двух факторов: законодательства стран и правил конкретной авиакомпании. Именно они влияют на то, с какими запретами может столкнуться пассажир на борту самолета. Один из самых необычных примеров – это замороженное грудное молоко. Его запрещают проносить на борт воздушного судна, хотя непонятно, почему так. Особенно это странно с учетом того, что матери могут брать с собой неограниченное количество детского питания и обычного грудного молока, если объем каждой емкости отдельно не превышает 2 литра.Следующая необычная категория вещей, запрещенных в самолете – это аксессуары, превращающие сидения в кровати. В списке указаны также гамаки, прикрепляемые к креслам. Эксперты отмечают: подобные правила, скорее всего, созданы на основе неприятных прецедентов. Еще одна необычная запрещенная группа вещей – это игрушки, имитирующие оружие. В их числе даже водные пистолеты, все подобные предметы будут немедленно конфискованы.Не стоит забывать и про продукты питания, в данном вопросе все зависит от конкретных стран и авиакомпаний. Не существует при этом запретов на лекарственные средства, подтвержденные рецептом.