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Эксперты рассказали о необычных запрещенных в самолетах вещах

Правила авиакомпаний достаточно строгие, но очень часто они имеют необычные пункты. Эксперты рассказали о странных вещах, запрещенных во время перелетов в самолетах, в их числе оказалось замороженное грудное молоко, водные пистолеты и гамаки.
Эксперты рассказали о необычных запрещенных в самолетах вещах

В данном вопросе все зависит от двух факторов: законодательства стран и правил конкретной авиакомпании. Именно они влияют на то, с какими запретами может столкнуться пассажир на борту самолета. Один из самых необычных примеров – это замороженное грудное молоко. Его запрещают проносить на борт воздушного судна, хотя непонятно, почему так. Особенно это странно с учетом того, что матери могут брать с собой неограниченное количество детского питания и обычного грудного молока, если объем каждой емкости отдельно не превышает 2 литра.

Следующая необычная категория вещей, запрещенных в самолете – это аксессуары, превращающие сидения в кровати. В списке указаны также гамаки, прикрепляемые к креслам. Эксперты отмечают: подобные правила, скорее всего, созданы на основе неприятных прецедентов. Еще одна необычная запрещенная группа вещей – это игрушки, имитирующие оружие. В их числе даже водные пистолеты, все подобные предметы будут немедленно конфискованы.

Не стоит забывать и про продукты питания, в данном вопросе все зависит от конкретных стран и авиакомпаний. Не существует при этом запретов на лекарственные средства, подтвержденные рецептом.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:33

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