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Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко за деньги надавали друг другу по лицу

Участники скандального проекта «Дома-2» Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко за деньги надавали друг другу по лицу. Эксперимент, придуманный ведущими, состоялся на шоу «Бородина против Бузовой».

Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко за деньги надавали друг другу по лицу


Во вчерашнем выпуске шоу «Бородина против Бузовой» Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко за деньги, предложенные ведущими, надавали друг другу по лицу. Провести столь необычный эксперимент между участниками предложила Ксения Бородина, которая изначально хотела выбрать для этого Иосифа Оганесяна и возлюбленного Маргариты Ларченко.

Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко за деньги надавали друг другу по лицу


К удивлению многих, супруг Саши Черно напрочь отказался принимать участие в подобном, а вот Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко с удовольствием надавали друг другу по лицу за обещанные деньги победителю. Суть эксперимента заключалась в том, что выигрывает участник, приложивший большую силу во время пощёчины. Измерялось это специальным прибором, который показал, что первенство в баттле одержал Дмитренко, но, чтобы Яббарову было не так обидно, ведущие решили материально вознаградить обоих участников.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:00

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