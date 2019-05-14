Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко за деньги надавали друг другу по лицу





Во вчерашнем выпуске шоу «Бородина против Бузовой» Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко за деньги, предложенные ведущими, надавали друг другу по лицу. Провести столь необычный эксперимент между участниками предложила Ксения Бородина, которая изначально хотела выбрать для этого Иосифа Оганесяна и возлюбленного Маргариты Ларченко.К удивлению многих, супруг Саши Черно напрочь отказался принимать участие в подобном, а вот Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко с удовольствием надавали друг другу по лицу за обещанные деньги победителю. Суть эксперимента заключалась в том, что выигрывает участник, приложивший большую силу во время пощёчины. Измерялось это специальным прибором, который показал, что первенство в баттле одержал Дмитренко, но, чтобы Яббарову было не так обидно, ведущие решили материально вознаградить обоих участников.