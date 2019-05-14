Лолита Милявская осталась довольна размером своей пенсии

Лолита Милявская поделилась, что ее коллега Валерия передала ей эстафету в Instagram о том, что вызвало ее удивление за последний год. Оказалось, что певица была удивлена размером своей пенсии, которая составила 21 тысячу рублей, когда она ждала 7-8 тысяч. Звезда не тратит эти деньги, предпочитая копить их отдельно. Также артистка и ее супруг предпочитают читать друг другу перед сном, чтобы успокоить нервы. Лолита Милявская предпочитает Бабеля, а ее супруг — Цыпкина.Также выяснилось, что Лолита слушает песню “Bad boy” американской звезды Billie Eilish. Однако российскую знаменитость удивило косноязычие молодой исполнительницы в интервью. Милявская отметила, что со временем это пройдет, поскольку она уверена в успехе Billie Eilish в будущем.