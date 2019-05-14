Ученые: У мужчин тоже «тикают часики»





После 35 лет в организме женщины начинают происходить перемены, негативно влияющие на последующую беременность. Многие представительницы прекрасного пола отлично это знают и пытаются успеть родить первого ребенка до этого времени, но мужчины редко обременены подобными заботами. Ученые решили проверить, действительно ли возраст представителей сильного пола не влияет на беременность и последующее здоровье ребенка. Для этого они обобщили данные исследований, проведенных за последние 40 лет.Оказалось, что возраст мужчины имеет схожее влияние на процесс рождения ребенка, хоть и не такой сильный, как у женщины. В данном случае отличается и возраст – 45 лет. Именно после этой даты в организме мужчины начинаются изменения, приводящие к усложнению протекания беременности у женщины и ухудшению здоровья новорожденного. Такие дети медленнее набирают вес и чаще сталкивают с нарушениями развития. Впоследствии они чаще имеют онкологические и психические заболевания.Такое влияние возраста мужчины связано с накапливанием проблем в организме отца. Больше всего это проявляется в ухудшении качества спермы и снижении количества выработки тестостерона.