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Ученые: У мужчин тоже «тикают часики»

Медицина уже давно знает о том, что возраст женщины имеет непосредственное влияние на протекание беременности и здоровье ребенка, но относительно мужчин подобных данных не было. Недавно ученые установили, что у представителей сильного пола тоже «тикают часики».
Ученые: У мужчин тоже «тикают часики»

После 35 лет в организме женщины начинают происходить перемены, негативно влияющие на последующую беременность. Многие представительницы прекрасного пола отлично это знают и пытаются успеть родить первого ребенка до этого времени, но мужчины редко обременены подобными заботами. Ученые решили проверить, действительно ли возраст представителей сильного пола не влияет на беременность и последующее здоровье ребенка. Для этого они обобщили данные исследований, проведенных за последние 40 лет.

Оказалось, что возраст мужчины имеет схожее влияние на процесс рождения ребенка, хоть и не такой сильный, как у женщины. В данном случае отличается и возраст – 45 лет. Именно после этой даты в организме мужчины начинаются изменения, приводящие к усложнению протекания беременности у женщины и ухудшению здоровья новорожденного. Такие дети медленнее набирают вес и чаще сталкивают с нарушениями развития. Впоследствии они чаще имеют онкологические и психические заболевания.

Такое влияние возраста мужчины связано с накапливанием проблем в организме отца. Больше всего это проявляется в ухудшении качества спермы и снижении количества выработки тестостерона.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:14

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