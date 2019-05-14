Анастасия Балинская не стесняется испорченного операциями носа





Не так давно поклонники проекта «Дом-2» узнали, что в периметр вернулась пара Анастасии Балинской и Алексея Кудряшова, которые с первых же дней стали провоцировать конфликты на Поляне. Зрители оказались весьма удивлены, заметив, что девушка поборола свои внутренние переживания по поводу неудачных пластических операций, ведь сейчас Балинская явно не стесняется демонстрировать перед камерами испорченный не одним хирургическим вмешательством нос.Несмотря на решительность и желание снова стать участниками «Дома-2», пара Алексея Кудряшова и Анастасии Балинской, согласно обсуждениям фолловеров в Сети, снова отправилась за ворота. Причиной тому фанаты телестройки считают «звёздную болезнь» девушки, которая с первой минуты дала новичкам понять, что ставит себя гораздо выше всех.