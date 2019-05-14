Певец Шура показал на архивном фото, как выглядит с длинными волосами

Как подписал новое фото Шура, снимок был сделан на церемонии вручения “Золотого граммофона” в 2000 году в Санкт-Петербурге. Популярность артиста в те годы была невероятно высокой, и Шура был одним из главных действующих лиц на данном мероприятии. Музыкант мог похвастаться длинными волосами, но с годами Шура кардинально сменил имидж. Артист, который в свое время покорил Россию хитом “Отшумели летние дожди”, сейчас часто выступает на корпоративах и небольших площадках. Также с другими звездами он собирается на концертах “Дискотека 90-х”.Не так давно Шура пострадал от неприятного инцидента во время концерта в Ростове-на-Дону, когда организаторы не смогли предоставить ему и оборудованию охрану. Оказалось, что артисту пришлось своими силами охранять технику, а также после концерта любой желающий мог прийти к нему в гримерку ради фотографии.