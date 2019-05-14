Lenovo представила прототип ноутбука ThinkPad со складным экраном





Lenovo показала свою разработку в рамках конференции Accelerate 2019, проходящей во Флориде, США. Там представители бренда рассказали о собственном ноутбуке со складным экраном, разработанным компанией LG. Устройство имеет 2K дисплей с диагональю 13-дюймов и разрешением 1920x1440 точек, соотношение сторон – 4:3.Lenovo ThinkPad со складным экраном будет работать в двух режимах: планшета и ноутбука. В первом пользователь полностью развернет устройство и будет управлять им с помощью сенсорного дисплея, а во втором – согнет его, а нижняя часть превратится в клавиатуру. Подобное решение значительно расширит функционал и применение новинки, так как каждый пользователь получит возможность применять ее по собственному усмотрению.Информации о технических характеристиках ноутбука со складным экраном от Lenovo немного. Он должен функционировать на основе процессора от компании Intel, получит два USB-C порта, инфракрасную камеру с поддержкой Windows Hello и стереодинамики. Более подробную информацию о серийной версии ноутбука бренд представит уже в 2020 году, поэтому его выход стоит ждать не раньше 2021-го.