АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые ищут "отпечатки" тяжелых психических заболеваний в мозге
EUR 73.52 USD 65.47
Курс валют на 14.05.2019

Анастасия Волочкова организовала себе каникулы на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова решила организовать себе каникулы на Мальдивах. Артистка публикует снимки с отдыха на просторах личной страницы в сети Instagram.
Анастасия Волочкова организовала себе каникулы на Мальдивах

Анастасия Волочкова продемонстрировала растяжку, показав публике новые снимки шпагата на Мальдивах. Звезда с юмором отметила, что хотела бы измерить длину острова посредством своего шпагата. На новых снимках в социальных сетях артистка позировала в бикини, а также босоножках на высоком каблуке золотистого цвета. Знаменитость отметила, что находится в гармонии с Мальдивами, а также в одной из публикаций рассказала, что ее отношениям с любимым человеком больше 7 месяцев.

Во время отдыха на Мальдивах Волочкова открывала комментарии на своей странице в сети Instagram, “чтобы улыбнуться”. Вскоре артистка закрыла такую возможность и посоветовала поклонникам обсуждать стройность ее фигуры на своих страницах.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лолита Милявская осталась довольна
Максим Виторган вернул Ксении Собчак
Ученые: У мужчин тоже «тикают часики»
Певец Шура показал на архивном фото,
Татьяну Григорьевскую подозревают в
Lenovo представила прототип ноутбука
Алексей Купин устал от грязи вокруг
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк
Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко за
Шоу Сергея Доренко на радиостанции
Врачи: Избыточное употребление кофе в
«У нас на доме все так непредсказуемо»:
Анастасия Балинская не стесняется
Xiaomi представила 6-дюймовую
Юлия Ефременкова намекнула на эскортное
Анна Хилькевич призналась, что она не
FAW рассекретила новый кроссовер
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь начала
Ученые: Грудное вскармливание защищает
Анастасия Волочкова организовала себе
Обновленное приложение Apple TV
Анна Седокова получила роскошный букет
Ученые ищут "отпечатки" тяжелых
"Хочет остаться русской": Максим
В небе над Аляской погибли пять человек
Ученые установили, что на Луне
Александр и Эмма Малинины рассказали,
Ученые: Расстройства питания связаны с
Путин призвал ускорить процесс создания
Из-за хейтеров Ольга Серябкина не
Просмотреть все новости