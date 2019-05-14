Анастасия Волочкова организовала себе каникулы на Мальдивах
Балерина Анастасия Волочкова решила организовать себе каникулы на Мальдивах. Артистка публикует снимки с отдыха на просторах личной страницы в сети Instagram.
Анастасия Волочкова продемонстрировала растяжку, показав публике новые снимки шпагата на Мальдивах. Звезда с юмором отметила, что хотела бы измерить длину острова посредством своего шпагата. На новых снимках в социальных сетях артистка позировала в бикини, а также босоножках на высоком каблуке золотистого цвета. Знаменитость отметила, что находится в гармонии с Мальдивами, а также в одной из публикаций рассказала, что ее отношениям с любимым человеком больше 7 месяцев.
Во время отдыха на Мальдивах Волочкова открывала комментарии на своей странице в сети Instagram, “чтобы улыбнуться”. Вскоре артистка закрыла такую возможность и посоветовала поклонникам обсуждать стройность ее фигуры на своих страницах.
Анастасия Волочкова продемонстрировала растяжку, показав публике новые снимки шпагата на Мальдивах. Звезда с юмором отметила, что хотела бы измерить длину острова посредством своего шпагата. На новых снимках в социальных сетях артистка позировала в бикини, а также босоножках на высоком каблуке золотистого цвета. Знаменитость отметила, что находится в гармонии с Мальдивами, а также в одной из публикаций рассказала, что ее отношениям с любимым человеком больше 7 месяцев.
Во время отдыха на Мальдивах Волочкова открывала комментарии на своей странице в сети Instagram, “чтобы улыбнуться”. Вскоре артистка закрыла такую возможность и посоветовала поклонникам обсуждать стройность ее фигуры на своих страницах.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:17