Шоу Сергея Доренко на радиостанции «Говорит Москва» было закрыто





Как пояснили в радиостанции «Говорит Москва», программа была создана Сергеем Доренко. Он был её автором с самого начала, поэтому в дань уважения ведущему компания приняла решение закрыть программу, поскольку без его участия она теряет свою изюминку и никогда не будет прежней.Московская радиостанция уверила, что все эфиры будут продолжать свою трансляцию в штатном режиме, поэтому поклонникам радиоволны не о чем переживать. Сейчас вместо программы «Подъём» будет выходить «Программа Алексея Гудошникова».Напомним, что Сергей Доренко преждевременно скончался 9 мая в результате разрыва аорты. Происшествие случилось, когда ведущий ехал на своем мотоцикле по трассе. Прибывшая скорая помощь не смогла спасти Доренко.