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Шоу Сергея Доренко на радиостанции «Говорит Москва» было закрыто

Руководители радиоканала «Говорит Москва» приняли решение закрыть программу «Подъём», которую создал и вел покойный Сергей Доренко. Об этом решении сообщило руководство компании.
Шоу Сергея Доренко на радиостанции «Говорит Москва» было закрыто

Как пояснили в радиостанции «Говорит Москва», программа была создана Сергеем Доренко. Он был её автором с самого начала, поэтому в дань уважения ведущему компания приняла решение закрыть программу, поскольку без его участия она теряет свою изюминку и никогда не будет прежней.

Московская радиостанция уверила, что все эфиры будут продолжать свою трансляцию в штатном режиме, поэтому поклонникам радиоволны не о чем переживать. Сейчас вместо программы «Подъём» будет выходить «Программа Алексея Гудошникова».

Напомним, что Сергей Доренко преждевременно скончался 9 мая в результате разрыва аорты. Происшествие случилось, когда ведущий ехал на своем мотоцикле по трассе. Прибывшая скорая помощь не смогла спасти Доренко.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:57

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