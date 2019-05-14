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FAW рассекретила новый кроссовер Bestune T99

Китайская компания FAW рассекретила свой новый кроссовер – Bestune T99. Модель основана на футуристическом концепте T² Concept, представленным в 2018 на моторшоу в Китае, новинка тогда удивила посетителей мероприятия своим необычным дизайном.
FAW рассекретила новый кроссовер Bestune T99

Авто имело виртуальное табло вместо радиаторной решетки и задние двери, открывающиеся против движения. Такой дизайн T² Concept привлек многих автолюбителей, но кроссовер Bestune T99, основанный на этом концепте, не получит двух этих отличительных характеристик. У него будет привычная радиаторная решетка, до этого использовавшаяся в Bestune T77, и обычные двери. При этом общие черты и дизайн кузова действительно вдохновлялся футуристическим концептом и позаимствовал у него немало деталей.

Дизайн салона кроссовера Bestune T99 также будет напоминать Bestune T77. Новинка получит виртуальную приборную панель, являющуюся частью одного большого экрана, также включающего в себя мультимедийную систему и голографический помощник. Под капотом новинки китайская компания FAW расположит 2-литровый турбодвигатель, способный генерировать 224 лошадиные силы. Силовая установка будет работать в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач Aisin.
FAW рассекретила новый кроссовер Bestune T99

Кроссовер Bestune T99 появится на рынке Китая уже осенью 2019 года. Его цена неизвестна, при этом ценник на T77, являющийся более младшей версией в модельной линейке FAW, стоит 865 тысяч рублей по текущему курсу валют.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:29

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