FAW рассекретила новый кроссовер Bestune T99
Китайская компания FAW рассекретила свой новый кроссовер – Bestune T99. Модель основана на футуристическом концепте T² Concept, представленным в 2018 на моторшоу в Китае, новинка тогда удивила посетителей мероприятия своим необычным дизайном.
Авто имело виртуальное табло вместо радиаторной решетки и задние двери, открывающиеся против движения. Такой дизайн T² Concept привлек многих автолюбителей, но кроссовер Bestune T99, основанный на этом концепте, не получит двух этих отличительных характеристик. У него будет привычная радиаторная решетка, до этого использовавшаяся в Bestune T77, и обычные двери. При этом общие черты и дизайн кузова действительно вдохновлялся футуристическим концептом и позаимствовал у него немало деталей.
Дизайн салона кроссовера Bestune T99 также будет напоминать Bestune T77. Новинка получит виртуальную приборную панель, являющуюся частью одного большого экрана, также включающего в себя мультимедийную систему и голографический помощник. Под капотом новинки китайская компания FAW расположит 2-литровый турбодвигатель, способный генерировать 224 лошадиные силы. Силовая установка будет работать в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач Aisin.
Кроссовер Bestune T99 появится на рынке Китая уже осенью 2019 года. Его цена неизвестна, при этом ценник на T77, являющийся более младшей версией в модельной линейке FAW, стоит 865 тысяч рублей по текущему курсу валют.
Авто имело виртуальное табло вместо радиаторной решетки и задние двери, открывающиеся против движения. Такой дизайн T² Concept привлек многих автолюбителей, но кроссовер Bestune T99, основанный на этом концепте, не получит двух этих отличительных характеристик. У него будет привычная радиаторная решетка, до этого использовавшаяся в Bestune T77, и обычные двери. При этом общие черты и дизайн кузова действительно вдохновлялся футуристическим концептом и позаимствовал у него немало деталей.
Дизайн салона кроссовера Bestune T99 также будет напоминать Bestune T77. Новинка получит виртуальную приборную панель, являющуюся частью одного большого экрана, также включающего в себя мультимедийную систему и голографический помощник. Под капотом новинки китайская компания FAW расположит 2-литровый турбодвигатель, способный генерировать 224 лошадиные силы. Силовая установка будет работать в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач Aisin.
Кроссовер Bestune T99 появится на рынке Китая уже осенью 2019 года. Его цена неизвестна, при этом ценник на T77, являющийся более младшей версией в модельной линейке FAW, стоит 865 тысяч рублей по текущему курсу валют.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:29