Анна Седокова получила роскошный букет роз от неизвестного поклонника

На свежем фото Анна Седокова позирует в лифте с огромным букетом красных роз. Это уже не первые цветы, которыми певица похвасталась в соцсетях. Ранее она выкладывала фото с отдыха в Турции, где она сфотографировалась с букетом белых роз. Некоторые подписчики предположили, что в личной жизни звезды произошли некоторые изменения. Пока знаменитость не комментировала, от кого получает такие подарки.Анна Седокова воспитывает троих детей. Недавно она записала новую песню, которую посвятила матерям современного времени. В ней она рассказывает о том, что рождение детей не означает конец жизни, что можно радоваться и находить свое счастье и в новом социальном статусе. Именно об этой песне она хотела напомнить поклонникам, сопроводив свою публикацию хештэгом #мамапродолжаетдэнсить.Подписчики в основном позитивно восприняли новое фото звезды, но некоторые отметили, что не стоит подавать дурной пример, закидывая ноги на поручень: «За поручень кто-то же рукой берется... невоспитанная мама», «Вот кто марает ручки в лифте». Самые внимательные фолловеры даже разглядели трещину на телефоне звезды.