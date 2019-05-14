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Анна Седокова получила роскошный букет роз от неизвестного поклонника

Анна Седокова опубликовала в Instagram новое фото с роскошным букетом роз. От кого она получила подарок, певица не уточнила, поэтому поклонники решили, что цветы прислал тайный поклонник.
Анна Седокова получила роскошный букет роз от неизвестного поклонника

На свежем фото Анна Седокова позирует в лифте с огромным букетом красных роз. Это уже не первые цветы, которыми певица похвасталась в соцсетях. Ранее она выкладывала фото с отдыха в Турции, где она сфотографировалась с букетом белых роз. Некоторые подписчики предположили, что в личной жизни звезды произошли некоторые изменения. Пока знаменитость не комментировала, от кого получает такие подарки.

Анна Седокова воспитывает троих детей. Недавно она записала новую песню, которую посвятила матерям современного времени. В ней она рассказывает о том, что рождение детей не означает конец жизни, что можно радоваться и находить свое счастье и в новом социальном статусе. Именно об этой песне она хотела напомнить поклонникам, сопроводив свою публикацию хештэгом #мамапродолжаетдэнсить.

Подписчики в основном позитивно восприняли новое фото звезды, но некоторые отметили, что не стоит подавать дурной пример, закидывая ноги на поручень: «За поручень кто-то же рукой берется... невоспитанная мама», «Вот кто марает ручки в лифте». Самые внимательные фолловеры даже разглядели трещину на телефоне звезды.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:11

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