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Xiaomi представила 6-дюймовую электронную книгу iReader T6

Китайская компания Xiaomi представила свою электронную книгу iReader T6. Новинка имеет 6-дюймовый экран, процессор Freescale IMX6, 8 ГБ встроенной памяти, несколько недель работы на полной зарядке и поддержку всех распространенных форматов.
Xiaomi представила 6-дюймовую электронную книгу iReader T6

14 мая появилась информация о том, что компания Xiaomi представит свою собственную электронную книгу, а уже 15 числа состоялся официальный анонс. Устройство получило название iReader T6 и несильно отличается от других доступных конкурентов данного сегмента рынка. Новинка имеет экран E Ink Carta 1.2 с диагональю 6 дюймов и разрешением 1072x1448 точек. Подсветка располагает 20 уровнями яркости. Устройство получило одноядерный процессор Freescale IMX6 и 8 ГБ встроенной памяти.

Электронная книга iReader T6 располагает Wi-Fi модулем, предназначенным для скачивания книг из Сети. Устройство работает под управлением прошивки iReader UI 2.0 и имеет аккумулятор емкостью 1500 мАч. Управление происходит через сенсорный дисплей, но для переключения страниц во время чтения можно использовать обычные механические клавиши.

iReader T6 получит предустановленное приложение фирменного магазина Xiaomi, представляющего покупателям широкой выбор книг, комиксов, журналов и другого подобного контента. Бренд оценил свою новинку в 140 долларов, ее продажи начнутся в Китае в ближайшее время. Скорее всего устройство никогда не покинет пределы Поднебесной.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:41

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