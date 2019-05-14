"Хочет остаться русской": Максим Покровский рассказал о 14-летней дочери Таисии, живущей в США





В беседе с журналистами "Пятого канала" артист отметил: его дочь в настоящее время учится в Нью-Йорке. Недавно ее подруга рассказала, что Таисии Максимовне не очень нравится в Штатах, и у нее появились проблемы с успеваемостью. Девочка очень хочет вернуться в РФ. По словам фронтмена группы "Ногу свело", которой в этом году исполнилось 30 лет, некоторые жизненные сложности его чадо воспринимает слишком тонко, так как является молодой, растущей натурой. Покровский считает, что так и должно быть.Дочь музыканта живет на двух континентах, но "она очень хочет и остается русской", отмечает звезда. Максим Покровский называет своего ребенка "человеком мира" - у девочки есть гражданство РФ, ЕС. Таисия Покровская также на легальных основаниях проживает в Северной Америке.