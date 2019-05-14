Ученые установили, что на Луне происходят землетрясения





Специалисты, собрав данные с нескольких посещений спутника Земли астронавтами проектов «Аполлон», смогли выявить 28 землетрясений. Это удалось достичь благодаря сейсмографам, которые были установлены на поверхности Луны. Кроме этого, на фотографиях с миссий было обнаружено несколько «молодых» тектонических разломов, которые также подтвердили наличие сейсмической активности на спутнике.Ученые считают, что землетрясения на спутнике происходят из-за охлаждения недр космического тела, что вызывает разницу в плотности слоев спутника и, соответственно, приводит к сдвигу тектонических плит. На Луну также воздействует гравитационное поле Земли, под воздействием которого немного деформируется поверхность спутника.Несмотря на то, что программа «Аполлон» давно была закрыта, данные с их миссий до сих пор имеют большое значение для ученого сообщества. Ведь благодаря им удалось создать компьютерную модель, позволяющую связать наличие разломов на поверхности спутника Земли с тектонической активностью в недрах объекта. Известно, что ученые планируют продолжить изучение Луны. С этой целью на земной спутник снова будут направлены экспедиции, которые позволят более детально изучить небесное тело.