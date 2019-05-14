Обновленное приложение Apple TV получило много новых функций





Обновление ПО iOS 12.3 и tvOS 12.3 в настоящий момент доступно для США и некоторых других стран. Теперь пользователи Apple TV смогут выбирать, на какие конкретно каналы они хотят подписаться. В настоящий момент выбор достаточно большой: HBO, Showtime, Starz, Epix и многие другие. Это позволит пользователям получать исключительно тот контент, который они хотят.Обновление доступно на iPhone, iPad, Apple TV и последних версиях smart-телевизоров от Samsung. Обновления коснутся и других составляющих сервиса. Теперь он будет анализировать предпочтения человека и начнет предлагать ему новые продукты на основании этих данных. Также изменения коснутся интерфейса и его дизайна. Появится несколько новых разделов: «Продолжить» и «Что посмотреть». Первый позволит очень быстро вернутся к просмотру тех сериалов и фильмов, что были начаты раньше, но не закончены. Второй же и станет разделом рекомендаций.Пользователи Apple TV получат доступ к более чем 150 стриминговым сервисам и приложениям, а также к библиотеке из 100 тысяч фильмов и сериалов из iTunes. «Яблочная» компания продолжит работу над расширением этого списка.