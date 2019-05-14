Обновленное приложение Apple TV получило много новых функций
«Яблочная» компания выпустила новое обновление для приложения Apple TV, получившего много новых функций. Теперь пользователь сможет оформлять подписки на конкретные каналы, скачивать контент для просмотра его в офлайн, создавать списки и просматривать рекомендации.
Обновление ПО iOS 12.3 и tvOS 12.3 в настоящий момент доступно для США и некоторых других стран. Теперь пользователи Apple TV смогут выбирать, на какие конкретно каналы они хотят подписаться. В настоящий момент выбор достаточно большой: HBO, Showtime, Starz, Epix и многие другие. Это позволит пользователям получать исключительно тот контент, который они хотят.
Обновление доступно на iPhone, iPad, Apple TV и последних версиях smart-телевизоров от Samsung. Обновления коснутся и других составляющих сервиса. Теперь он будет анализировать предпочтения человека и начнет предлагать ему новые продукты на основании этих данных. Также изменения коснутся интерфейса и его дизайна. Появится несколько новых разделов: «Продолжить» и «Что посмотреть». Первый позволит очень быстро вернутся к просмотру тех сериалов и фильмов, что были начаты раньше, но не закончены. Второй же и станет разделом рекомендаций.
Пользователи Apple TV получат доступ к более чем 150 стриминговым сервисам и приложениям, а также к библиотеке из 100 тысяч фильмов и сериалов из iTunes. «Яблочная» компания продолжит работу над расширением этого списка.
Обновление ПО iOS 12.3 и tvOS 12.3 в настоящий момент доступно для США и некоторых других стран. Теперь пользователи Apple TV смогут выбирать, на какие конкретно каналы они хотят подписаться. В настоящий момент выбор достаточно большой: HBO, Showtime, Starz, Epix и многие другие. Это позволит пользователям получать исключительно тот контент, который они хотят.
Обновление доступно на iPhone, iPad, Apple TV и последних версиях smart-телевизоров от Samsung. Обновления коснутся и других составляющих сервиса. Теперь он будет анализировать предпочтения человека и начнет предлагать ему новые продукты на основании этих данных. Также изменения коснутся интерфейса и его дизайна. Появится несколько новых разделов: «Продолжить» и «Что посмотреть». Первый позволит очень быстро вернутся к просмотру тех сериалов и фильмов, что были начаты раньше, но не закончены. Второй же и станет разделом рекомендаций.
Пользователи Apple TV получат доступ к более чем 150 стриминговым сервисам и приложениям, а также к библиотеке из 100 тысяч фильмов и сериалов из iTunes. «Яблочная» компания продолжит работу над расширением этого списка.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:13