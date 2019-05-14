Из-за хейтеров Ольга Серябкина не снимается обнаженной

Ольга Серябкина развивает карьеру под выбранным для сольных выступлений именем Molly, а после ухода из группы SEREBRO она имеет очень плотный график работы. Не так давно артистка записала дебютный отдельный альбом “Косатка в небе” и презентовала клипы на несколько композиций. При этом знаменитость не любит говорить на личные темы и полностью сосредотачивается на работе. Недавно певица призналась, что не делает кадров в обнаженном виде, поскольку хранить такие снимки небезопасно. В то же время исполнительница считает допустимым секс по видеосвязи.Ольга Серябкина не доверяет Сети, потому что боится, что ее обнаженные фотографии окажутся достоянием общественности. Также звезда призналась, что не против секса в общественном месте, но только если партнеры не нарушают комфорт окружающих.