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На сцене «Евровидения-2019» выступят сразу девять Сергеев Лазаревых

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» стартует уже 14 мая в Тель-Авиве, именно в этот день состоится первый полуфинал. Представитель России собирается удивить зрителей, и во время его выступления на сцену выйдут сразу девять Сергеев Лазаревых.
На сцене «Евровидения-2019» выступят сразу девять Сергеев Лазаревых

Секреты своего номера певец раскрыл совсем недавно, так как репетиции в Тель-Авиве началась в начале мая. Короткие отрывки своего выступления Сергей Лазарев выкладывал на странице в Instagram, поэтому поклонники артиста уже имеют некоторое представление о его номере. Незадолго до начала международного песенного конкурса исполнитель пообщался с представителями «Комсомольской правды» и рассказал им о подготовке.

По словам певца, на сцене «Евровидения-2019» выступят сразу девять Сергеев Лазаревых. Такого эффекта добьются за счет зеркального лабиринта, построенного специально для номера артиста. Это позволит создать незабываемое выступление и реализовать некоторые интересные задумки самого певца, ведь раньше такой возможности ему не предоставлялось. Также во время выступления на сцене пойдет «сухой дождь», что позволит сделать номер еще более необычным.

Напомним, полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут 14 и 16 мая. Финал международного песенного конкурса запланирован на 18 число. Представитель России Сергей Лазарев выступит 16 мая под номером 13.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:10

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