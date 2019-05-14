Citroen представит юбилейный инновационный электрокар на выставке во Франции 16 мая
Компания Citroen презентует новый инновационный электромобиль на форуме VivaTech во Франции 16 мая. В машине будут отсутствовать светодиодные фары и зеркала заднего вида.
Сотрудники фирмы выполнили обшивку автомобиля в форма-факторе аэродинамичного прозрачного монокока. Это позволит водителю и пассажирам видеть дорожное полотно прямо под ногами.
Другая особенность сборки электрокара Citroen заключается в огромных легкосплавных колесных дисках и низкопрофильных шинах. В салоне автомобиля находится мультимедийная система, а отличный комфорт при длительных поездках обеспечат посадочные широкие кресла с габаритными подголовниками.
Под капотом данной модели Citroen располагаются два электродвигателя общей мощностью 462 лошадиных силы. Одна зарядочная составляющая позволяет проехать 800 км. Первые 100 км/ч автомобиль набирает за 5 секунд, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч. В текущем году компания празднует 100-летие, поэтому выпуск электрокара посвящен именно этому событию.
Сотрудники фирмы выполнили обшивку автомобиля в форма-факторе аэродинамичного прозрачного монокока. Это позволит водителю и пассажирам видеть дорожное полотно прямо под ногами.
Другая особенность сборки электрокара Citroen заключается в огромных легкосплавных колесных дисках и низкопрофильных шинах. В салоне автомобиля находится мультимедийная система, а отличный комфорт при длительных поездках обеспечат посадочные широкие кресла с габаритными подголовниками.
Под капотом данной модели Citroen располагаются два электродвигателя общей мощностью 462 лошадиных силы. Одна зарядочная составляющая позволяет проехать 800 км. Первые 100 км/ч автомобиль набирает за 5 секунд, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч. В текущем году компания празднует 100-летие, поэтому выпуск электрокара посвящен именно этому событию.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:13