АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые ищут "отпечатки" тяжелых психических заболеваний в мозге
EUR 73.52 USD 65.47
Курс валют на 14.05.2019

Citroen представит юбилейный инновационный электрокар на выставке во Франции 16 мая

Компания Citroen презентует новый инновационный электромобиль на форуме VivaTech во Франции 16 мая. В машине будут отсутствовать светодиодные фары и зеркала заднего вида.
Citroen представит юбилейный инновационный электрокар на выставке во Франции 16 мая

Сотрудники фирмы выполнили обшивку автомобиля в форма-факторе аэродинамичного прозрачного монокока. Это позволит водителю и пассажирам видеть дорожное полотно прямо под ногами.

Другая особенность сборки электрокара Citroen заключается в огромных легкосплавных колесных дисках и низкопрофильных шинах. В салоне автомобиля находится мультимедийная система, а отличный комфорт при длительных поездках обеспечат посадочные широкие кресла с габаритными подголовниками.

Под капотом данной модели Citroen располагаются два электродвигателя общей мощностью 462 лошадиных силы. Одна зарядочная составляющая позволяет проехать 800 км. Первые 100 км/ч автомобиль набирает за 5 секунд, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч. В текущем году компания празднует 100-летие, поэтому выпуск электрокара посвящен именно этому событию.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые ищут "отпечатки" тяжелых
"Хочет остаться русской": Максим
В небе над Аляской погибли пять человек
Ученые установили, что на Луне
Александр и Эмма Малинины рассказали,
Ученые: Расстройства питания связаны с
Путин призвал ускорить процесс создания
Из-за хейтеров Ольга Серябкина не
Citroen представит юбилейный
На сцене «Евровидения-2019» выступят
Ученые рассказали о риске смерти от
Ксения Бородина возмутила поклонников
Анфиса Чехова раскрыла причины развода
Поклонники раскритиковали тизер нового
Официант пиццерии в Нью-Йорке возвратил
Поклонники Ольги Бузовой на концерте в
Компания Bandai выпустит новую версию
После ухода с проекта "Дом-2" Илья
Специалисты представили список
Ольга Кабо в 51 год смело демонстрирует
Эксперт рассказала о способах отличить
Тина Канделаки «привлекла внимание» к
Ученые из Австралии назвали новые нормы
Максим Галкин рассказал о знакомстве с
Android 10 получит функцию
Секреты загадочной цивилизации майя до
Виталина Цымбалюк-Романовская
Специалисты MIT разработали концепцию
Участница "Евровидения-2018" Юлия
Специалисты представили удивительные
Просмотреть все новости