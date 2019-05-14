АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые ищут "отпечатки" тяжелых психических заболеваний в мозге
EUR 73.52 USD 65.47
Курс валют на 14.05.2019

Ксения Бородина возмутила поклонников стоимостью маникюра в 8 тысяч рублей в своем салоне

Ксения Бородина помимо съемок еще владеет собственной линией одежды, а также открыла несколько салонов красоты. В своем аккаунте в Instagram звезда позвала поклонников в одну из своих студий, однако попала под шквал критики за стоимость маникюра в 8 тысяч рублей.
Ксения Бородина возмутила поклонников стоимостью маникюра в 8 тысяч рублей в своем салоне

Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram разместила новую публикацию, где предстала в одном из своих салонов красоты. Знаменитость поделилась радостной новостью, что у них появились новые оттенки гель-лаков и пригласила всех к себе на процедуры.

В комментариях поклонники Ксении Бородиной отметили, что стоимость маникюра в ее студии составляет 8 тысяч рублей, что вызвало буквально шквал критики в адрес звезды проекта "Дом-2". Многие поспешили спросить знаменитость, зачем она зовет фанатов к себе в салон, если там настолько высокие цены.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые ищут "отпечатки" тяжелых
"Хочет остаться русской": Максим
В небе над Аляской погибли пять человек
Ученые установили, что на Луне
Александр и Эмма Малинины рассказали,
Ученые: Расстройства питания связаны с
Путин призвал ускорить процесс создания
Из-за хейтеров Ольга Серябкина не
Citroen представит юбилейный
На сцене «Евровидения-2019» выступят
Ученые рассказали о риске смерти от
Ксения Бородина возмутила поклонников
Анфиса Чехова раскрыла причины развода
Поклонники раскритиковали тизер нового
Официант пиццерии в Нью-Йорке возвратил
Поклонники Ольги Бузовой на концерте в
Компания Bandai выпустит новую версию
После ухода с проекта "Дом-2" Илья
Специалисты представили список
Ольга Кабо в 51 год смело демонстрирует
Эксперт рассказала о способах отличить
Тина Канделаки «привлекла внимание» к
Ученые из Австралии назвали новые нормы
Максим Галкин рассказал о знакомстве с
Android 10 получит функцию
Секреты загадочной цивилизации майя до
Виталина Цымбалюк-Романовская
Специалисты MIT разработали концепцию
Участница "Евровидения-2018" Юлия
Специалисты представили удивительные
Просмотреть все новости