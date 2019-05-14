Ксения Бородина возмутила поклонников стоимостью маникюра в 8 тысяч рублей в своем салоне
Ксения Бородина помимо съемок еще владеет собственной линией одежды, а также открыла несколько салонов красоты. В своем аккаунте в Instagram звезда позвала поклонников в одну из своих студий, однако попала под шквал критики за стоимость маникюра в 8 тысяч рублей.
Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram разместила новую публикацию, где предстала в одном из своих салонов красоты. Знаменитость поделилась радостной новостью, что у них появились новые оттенки гель-лаков и пригласила всех к себе на процедуры.
В комментариях поклонники Ксении Бородиной отметили, что стоимость маникюра в ее студии составляет 8 тысяч рублей, что вызвало буквально шквал критики в адрес звезды проекта "Дом-2". Многие поспешили спросить знаменитость, зачем она зовет фанатов к себе в салон, если там настолько высокие цены.
Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram разместила новую публикацию, где предстала в одном из своих салонов красоты. Знаменитость поделилась радостной новостью, что у них появились новые оттенки гель-лаков и пригласила всех к себе на процедуры.
В комментариях поклонники Ксении Бородиной отметили, что стоимость маникюра в ее студии составляет 8 тысяч рублей, что вызвало буквально шквал критики в адрес звезды проекта "Дом-2". Многие поспешили спросить знаменитость, зачем она зовет фанатов к себе в салон, если там настолько высокие цены.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:55