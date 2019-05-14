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Поклонники раскритиковали тизер нового клипа Ольги Бузовой

Ольга Бузова снова подогрела интерес к своему творчеству, разместив на своей странице в Instagram новый тизер к клипу, готовящемуся к выходу. Однако вместо восторженных отзывов звезда получила волну критики со стороны фанатов.
Поклонники раскритиковали тизер нового клипа Ольги Бузовой

В тизере Ольга Бузова предстала в костюме горничной, при этом она стоит за столом и делает торт. Многие возмутились, что звезда выглядит в клипе слишком вульгарно, не оценив даже двухъярусный пирог. Фанаты буквально обрушились волной критики на певицу, при том, что тизер просмотрели более 500 тысяч человек.

Хейтеры подметили, что Ольга Бузова для нового клипа использовала образы таких звезд, как Дженнифер Лопес, Иеган Трейнор и Ники Минаж.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:45

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