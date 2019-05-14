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Максим Галкин рассказал о знакомстве с Аллой Пугачевой во время танца

Максим Галкин решил поделиться со своими поклонниками в Instagram подробностями о знакомстве с Аллой Пугачевой. Знаменитый шоумен рассказал, что первая встреча с Примадонной произошла во время танца.
Максим Галкин рассказал о знакомстве с Аллой Пугачевой во время танца

Знаменитость опубликовал в своем профиле в социальной сети совместную фотографию с артисткой во время ее выступления. На ней супруги запечатлены у сцены во время танца. Галкин и Пугачева выбрали для мероприятия наряды в одинаковом цвете: Примадонна надела черный комбинезон, поверх которого было прозрачное платье, а комик предпочел классический костюм того же оттенка.

В подписи к публикации популярный юморист решил рассказать поклонникам о первой встрече с будущей женой. По словам Максима Галкина, 18 лет назад состоялось его знакомство с Аллой Пугачевой именно в танце. Так и сейчас, по словам артиста, они продолжают вместе танцевать. Подписчики высоко оценили новый пост звезды, написав множество комплиментов влюбленным. Присоединился к фолловерам и певец Игорь Николаев, пожелав супругам всегда быть счастливыми.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 00:51

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