Максим Галкин рассказал о знакомстве с Аллой Пугачевой во время танца

Знаменитость опубликовал в своем профиле в социальной сети совместную фотографию с артисткой во время ее выступления. На ней супруги запечатлены у сцены во время танца. Галкин и Пугачева выбрали для мероприятия наряды в одинаковом цвете: Примадонна надела черный комбинезон, поверх которого было прозрачное платье, а комик предпочел классический костюм того же оттенка.В подписи к публикации популярный юморист решил рассказать поклонникам о первой встрече с будущей женой. По словам Максима Галкина, 18 лет назад состоялось его знакомство с Аллой Пугачевой именно в танце. Так и сейчас, по словам артиста, они продолжают вместе танцевать. Подписчики высоко оценили новый пост звезды, написав множество комплиментов влюбленным. Присоединился к фолловерам и певец Игорь Николаев, пожелав супругам всегда быть счастливыми.