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Эксперты рассказали о правилах, помогающих минимизировать риск заражения сальмонеллой

Специалисты Центра контроля и профилактики заболеваний США рассказали о мерах, позволяющих минимизировать вероятность заражения сальмонеллой. Предотвратить попадание опасной бактерии Salmonella в организм поможет правильное хранение продуктов и соблюдение норм гигиены.
Эксперты рассказали о правилах, помогающих минимизировать риск заражения сальмонеллой

Сальмонелла считается одним из наиболее распространенных типов микробов. Палочковидные бактерии встречаются и у теплокровных, и у холоднокровных животных. Попадание патогена, вызывающего гастроэнтерит и другие недуги, в организм человека возможно через воду, пищевые продукты. У многих людей симптомы заражения проявляются спустя 12-74 часа после употребления пищи, содержащей Salmonella. В результате могут возникнуть рези в животе, лихорадка, диарея, а в некоторых случаях - реактивный артрит.

Эксперты советуют соблюдать профилактические меры во избежание заражения опасной бактерией. Следует тщательно мыть руки после контакта с животными, сырые продукты хранить в холодильнике отдельно от готовой еды, подвергать пищевые изделия термической обработке. Не рекомендуется пить воду, не убедившись в ее качестве. В группу риска заражения сальмонеллой входят старики и дети, а также люди с ослабленным иммунитетом.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:17

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