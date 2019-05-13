Эксперты рассказали о правилах, помогающих минимизировать риск заражения сальмонеллой





Сальмонелла считается одним из наиболее распространенных типов микробов. Палочковидные бактерии встречаются и у теплокровных, и у холоднокровных животных. Попадание патогена, вызывающего гастроэнтерит и другие недуги, в организм человека возможно через воду, пищевые продукты. У многих людей симптомы заражения проявляются спустя 12-74 часа после употребления пищи, содержащей Salmonella. В результате могут возникнуть рези в животе, лихорадка, диарея, а в некоторых случаях - реактивный артрит.Эксперты советуют соблюдать профилактические меры во избежание заражения опасной бактерией. Следует тщательно мыть руки после контакта с животными, сырые продукты хранить в холодильнике отдельно от готовой еды, подвергать пищевые изделия термической обработке. Не рекомендуется пить воду, не убедившись в ее качестве. В группу риска заражения сальмонеллой входят старики и дети, а также люди с ослабленным иммунитетом.