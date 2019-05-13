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Увеличение размера пениса признано бесполезным и опасным

Научными сотрудниками Медцентра Святого Иосифа в США и их коллегами из Центра меднаук техасского университета операции по увеличению размера пениса были признаны и бесполезными, и опасными. В первом смысле данные процедуры «прибавляли» половому органу не более 2 см, во втором – приводили к серьёзным осложнениям.
Увеличение размера пениса признано бесполезным и опасным

Выводы исследователей базируются на метаанализе 17-ти научных работ, в них задействовали почти 1 200 мужчин, перенесших операции по увеличению пениса, причём разными способами: как хирургическим, так и с помощью расширителей, вакуумных устройств и уколов. Учёные пришли к выводу, что результаты процедур не принесли большой пользы пациентам в плане существенного увеличения их половых органов, но в то же время прибавили им проблем со здоровьем в виде различных осложнений.

«Если же Вы сталкиваетесь с сообщениями об успешно проведенном увеличении размера пениса, помните, что далеко не всегда они подтверждены независимыми экспертами», – предупредили специалисты.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:45

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