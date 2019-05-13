Увеличение размера пениса признано бесполезным и опасным

«Если же Вы сталкиваетесь с сообщениями об успешно проведенном увеличении размера пениса, помните, что далеко не всегда они подтверждены независимыми экспертами», – предупредили специалисты.





Выводы исследователей базируются на метаанализе 17-ти научных работ, в них задействовали почти 1 200 мужчин, перенесших операции по увеличению пениса, причём разными способами: как хирургическим, так и с помощью расширителей, вакуумных устройств и уколов. Учёные пришли к выводу, что результаты процедур не принесли большой пользы пациентам в плане существенного увеличения их половых органов, но в то же время прибавили им проблем со здоровьем в виде различных осложнений.