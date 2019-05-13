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«Было круто!»: Анна Семенович на «живом» концерте зажгла публику песней «Блестящих»

Анна Семенович поделилась в Instagram-микроблоге видеофрагментами своего концерта. Знаменитость зажгла публику «живым» исполнением своих новых композиций и подарила поклонникам песню из репертуара «Блестящих».
«Было круто!»: Анна Семенович на «живом» концерте зажгла публику песней «Блестящих»

Артистка поблагодарила поклонников, заряжавших ее на протяжении всего выступления своей энергетикой и любовью. «Это было круто! Настоящее волшебство!» - написала Семенович. Судя по словам звезды, на ее концерте присутствовали около 15 000 человек. Фанаты признались, что исполнительница подарила им прекрасное настроение и массу положительных эмоций.

Семенович одарили множеством комплиментов, восхищаясь ее талантом и мастерством. Знаменитость на протяжении всего концерта пела в живую и зажигала публику энергичными танцами. Многие поблагодарили за подарок в виде композиции «За четыре моря» из репертуара «Блестящих».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:35

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