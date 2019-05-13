«Было круто!»: Анна Семенович на «живом» концерте зажгла публику песней «Блестящих»

Артистка поблагодарила поклонников, заряжавших ее на протяжении всего выступления своей энергетикой и любовью. «Это было круто! Настоящее волшебство!» - написала Семенович. Судя по словам звезды, на ее концерте присутствовали около 15 000 человек. Фанаты признались, что исполнительница подарила им прекрасное настроение и массу положительных эмоций.Семенович одарили множеством комплиментов, восхищаясь ее талантом и мастерством. Знаменитость на протяжении всего концерта пела в живую и зажигала публику энергичными танцами. Многие поблагодарили за подарок в виде композиции «За четыре моря» из репертуара «Блестящих».