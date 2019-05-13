На постере с характеристиками Honor Magic 3 у флагмана отсутствуют кнопки и разъёмы
В Сети обнародован постер с указанием характеристик флагмана Honor Magic 3. На нём у гаджета полностью отсутствуют кнопки и разъёмы.
Исходя из обнародованной информации, объём ОЗУ Honor Magic 3 составит 12 ГБ, камера получит 4 датчика, в качестве однокристальной системы выступит Snapdragon 855, будет иметься поддержка 5G. Судя по тизеру, новинку оснастят встроенной «фронталкой», при этом предыдущая модель была выполнена в типоразмере слайдера, и камера для селфи скрывалась в выдвижном модуле.
Исходя из обнародованной информации, объём ОЗУ Honor Magic 3 составит 12 ГБ, камера получит 4 датчика, в качестве однокристальной системы выступит Snapdragon 855, будет иметься поддержка 5G. Судя по тизеру, новинку оснастят встроенной «фронталкой», при этом предыдущая модель была выполнена в типоразмере слайдера, и камера для селфи скрывалась в выдвижном модуле.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:15