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На постере с характеристиками Honor Magic 3 у флагмана отсутствуют кнопки и разъёмы

В Сети обнародован постер с указанием характеристик флагмана Honor Magic 3. На нём у гаджета полностью отсутствуют кнопки и разъёмы.
На постере с характеристиками Honor Magic 3 у флагмана отсутствуют кнопки и разъёмы

Исходя из обнародованной информации, объём ОЗУ Honor Magic 3 составит 12 ГБ, камера получит 4 датчика, в качестве однокристальной системы выступит Snapdragon 855, будет иметься поддержка 5G. Судя по тизеру, новинку оснастят встроенной «фронталкой», при этом предыдущая модель была выполнена в типоразмере слайдера, и камера для селфи скрывалась в выдвижном модуле.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:15

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