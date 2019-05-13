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Лера Фрост назначена новой ведущей «Дома-2»

Скандальная экс-участница телестройки «Дом-2» Лера Фрост назначена новой ведущей проекта. Об этом, а также о старте нового шоу в рамках уже существующего реалити стало известно вчера, 12 мая.

Лера Фрост назначена новой ведущей «Дома-2»


Лера Фрост, несмотря на своё недавнее нежелание иметь ничего общего с «Домом-2» и теми, кто хоть как-то с ним связан, назначена новой ведущей проекта. Девушку утвердили на должность на сейшельскую площадку, где уже скоро стартует новое шоу. Название его пока не сообщается, но известно, что в течение 10 дней участники будут кататься на яхте от острова к острову, проверяя таким образом себя и свои чувства.

Лера Фрост назначена новой ведущей «Дома-2»


Публика оказалась весьма удивлена, узнав, что именно Лера Фрост назначена новой ведущей готовящегося проекта. На фоне этого уже поползли слухи, что разговоры девушки об успешной карьере могут быть лишь пылью в глаза, ведь в таком случае она бы не согласилась снова связываться с «Домом-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:55

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