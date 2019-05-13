Лера Фрост назначена новой ведущей «Дома-2»





Лера Фрост, несмотря на своё недавнее нежелание иметь ничего общего с «Домом-2» и теми, кто хоть как-то с ним связан, назначена новой ведущей проекта. Девушку утвердили на должность на сейшельскую площадку, где уже скоро стартует новое шоу. Название его пока не сообщается, но известно, что в течение 10 дней участники будут кататься на яхте от острова к острову, проверяя таким образом себя и свои чувства.Публика оказалась весьма удивлена, узнав, что именно Лера Фрост назначена новой ведущей готовящегося проекта. На фоне этого уже поползли слухи, что разговоры девушки об успешной карьере могут быть лишь пылью в глаза, ведь в таком случае она бы не согласилась снова связываться с «Домом-2».