Ксения Собчак считает, что Сергей Доренко умер естественной смертью





После внезапной смерти журналиста Сергея Доренко, по официальной версии скончавшегося из-за разрыва аорты, у его дочерей осталась масса вопросов. В выпуске передачи «Пусть говорят», посвящённом его памяти, появилась Ксения Собчак, которая считает, что её коллега умер естественной смертью, и призвала родственников не начинать вражду друг с другом. Кроме того, экс-ведущая «Дома-2» попросила наследниц ведущего Екатерину и Ксению проводить экспертизы не ради вражды с молодой женой погибшего, а ради собственного успокоения.Дочери погибшего Сергея Доренко подозревают, что к смерти их отца может быть причастна его супруга Юлия, которая якобы отравила 59-летнего журналиста, в результате чего он умер прямо за рулём своего мотоцикла.