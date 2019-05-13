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Ксения Собчак считает, что Сергей Доренко умер естественной смертью

Известная журналистка и ведущая Ксения Собчак считает, что Сергей Доренко умер естественной смертью, о чём рассказала в студии «Пусть говорят». Оставшиеся у скончавшегося журналиста две дочери подозревают, что отца могли отравить, а потому не готовы сидеть сложа руки.

Ксения Собчак считает, что Сергей Доренко умер естественной смертью


После внезапной смерти журналиста Сергея Доренко, по официальной версии скончавшегося из-за разрыва аорты, у его дочерей осталась масса вопросов. В выпуске передачи «Пусть говорят», посвящённом его памяти, появилась Ксения Собчак, которая считает, что её коллега умер естественной смертью, и призвала родственников не начинать вражду друг с другом. Кроме того, экс-ведущая «Дома-2» попросила наследниц ведущего Екатерину и Ксению проводить экспертизы не ради вражды с молодой женой погибшего, а ради собственного успокоения.

Ксения Собчак считает, что Сергей Доренко умер естественной смертью


Дочери погибшего Сергея Доренко подозревают, что к смерти их отца может быть причастна его супруга Юлия, которая якобы отравила 59-летнего журналиста, в результате чего он умер прямо за рулём своего мотоцикла.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:33

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