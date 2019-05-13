Алёна Водонаева и Евгения Феофилактова высмеяли Дарью Пынзарь за пластическую операцию на лице

Дарья Пынзарь, как и планировала, решилась на пластическую операцию, во время которой ей убрали второй подбородок, давно мешающий экс-звезде «Дома-2». Как призналась она сама, результатом остался доволен даже супруг. Кроме того, понравилось преображение Пынзарь и её подписчикам в Instagram, чего не скажешь об Алёне Водонаевой и Евгении Феофилатковой, которые высмеяли Пынзарь за пластику.На своей странице в Instagram экс-супруга Антона Гусева показала, что упорно трудится в тренажёрном зале ради стройного и привлекательного тела, а тех, кто просто откачивает жир, считает лентяями. Подобный пост у себя в микроблоге разместила и Алёна Водонаева. Модель также выразила любовь к спорту, отметив, что только он поможет избавиться от всего лишнего.