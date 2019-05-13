АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый ИИ сам по себе приобрел человеческое «чувство числа»
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Алёна Водонаева и Евгения Феофилактова высмеяли Дарью Пынзарь за пластическую операцию на лице

Бывшие звёзды проекта «Дом-2» Алёна Водонаева и Евгения Феофилактова высмеяли Дарью Пынзарь за пластическую операцию на лице. Блогерша сейчас проходит период реабилитации после избавления от второго подбородка.

Алёна Водонаева и Евгения Феофилактова высмеяли Дарью Пынзарь за пластическую операцию на лице


Дарья Пынзарь, как и планировала, решилась на пластическую операцию, во время которой ей убрали второй подбородок, давно мешающий экс-звезде «Дома-2». Как призналась она сама, результатом остался доволен даже супруг. Кроме того, понравилось преображение Пынзарь и её подписчикам в Instagram, чего не скажешь об Алёне Водонаевой и Евгении Феофилатковой, которые высмеяли Пынзарь за пластику.

Алёна Водонаева и Евгения Феофилактова высмеяли Дарью Пынзарь за пластическую операцию на лице


На своей странице в Instagram экс-супруга Антона Гусева показала, что упорно трудится в тренажёрном зале ради стройного и привлекательного тела, а тех, кто просто откачивает жир, считает лентяями. Подобный пост у себя в микроблоге разместила и Алёна Водонаева. Модель также выразила любовь к спорту, отметив, что только он поможет избавиться от всего лишнего.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак считает, что Сергей
Ксения Бородина уверяет, что нынешняя
На постере с характеристиками Honor
Алёна Водонаева и Евгения Феофилактова
Анастасия Стецевьят считает, что в неё
Геологи: Извержение Йеллоустонского
Мария Миронова похвасталась фигурой на
«Было круто!»: Анна Семенович на
Лера Фрост показала в Сети интимные
Новый ИИ сам по себе приобрел
Курбан Омаров готов влезть в драку за
Ирина Безрукова сообщила о смерти
Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое
Исследование: Мужчины сплетничают не
Марина Африкантова огорчена поведением
Степан Меньщиков снова может вернуться
Житель Ставрополя расстрелял из ружья 7
Ученые: Ношение тесного белья может
Саша Черно с вещами сбежала от Иосифа
Наоми Кэмпбелл заинтриговала фанатов
Представлен обзор готовящихся к выходу
Apple выдаёт сотрудникам собственные
Юлия Белая и Захар Саленко отправились
Алёна Савкина мечтает открыть
Актриса Любовь Тихомирова раскрыла
Диетологи рассказали, почему люди не
Май Абрикосов без кудряшек выглядит
Французские гляциологи обнаружили следы
Актриса Ирина Гринева назвала причину
«Шпионские страсти»: Меган Маркл и
Просмотреть все новости