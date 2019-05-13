Представлен обзор готовящихся к выходу в ближайшие дни Android-смартфонов
В ближайшие дни мир увидит несколько новых Android-смартфонов. Своего дебюта ожидают устройства OnePlus 7 Series, Realme X, Moto One Vision и Asus ZenFone 6.
Грядущие смартфоны китайского бренда OnePlus уже известны публике по многочисленным утечкам. Аппарат 7 Pro – это ультрапремиальный смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем QHD+ OLED. Гаджет, согласно слухам, получит всплывающий селфи-модуль и камеру с тремя датчиками на 48/16/8 Мп. Стоимость гаджета составит порядка $700-$800.
Бюджетному OnePlus 7, оцененному в базовой версии примерно в $560, достанется 6,4-дюймовый экран FHD+ AMOLED и влагостойкость IP-стандарта. Устройство, скорее всего, наделят двойной камерой. Оба устройства базируются на Snapdragon 855 и имеют 6 ГБ ОЗУ в стандартном варианте. Дебют девайсов ожидается 14 мая.
Смартфон Realme X может похвастаться спецификациями флагманского уровня. Аппарат с безрамочным экраном получил всплывающую селфи-камеру, АКБ на 3700 мАч с зарядкой VOOC 3.0 и ColorOS 6.0. Девайс на базе Snapdragon 710 в сочетании с 4 Гб работает под управлением Android 9.0 Pie. Бренд Realme представит новинку в паре с моделью X Youth Edition в Пекине 15 мая.
На этот же день запланирована презентация гаджета Мото One Vision, мероприятие состоится в Бразилии. Детище Motorola будет поставляться с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ с встроенной ОС Android 9.0. Ценник смартфона – около $350. 16 мая публика увидит аппарат ZenFone 6 тайваньской марки Asus. Устройство, основанное на флагманском процессоре 855 от Qualcomm, оснастят моторизованным селфи-модулем и камерой на 48 Мп, АКБ на 5000 мАч, разъемом для наушников.
Грядущие смартфоны китайского бренда OnePlus уже известны публике по многочисленным утечкам. Аппарат 7 Pro – это ультрапремиальный смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем QHD+ OLED. Гаджет, согласно слухам, получит всплывающий селфи-модуль и камеру с тремя датчиками на 48/16/8 Мп. Стоимость гаджета составит порядка $700-$800.
Бюджетному OnePlus 7, оцененному в базовой версии примерно в $560, достанется 6,4-дюймовый экран FHD+ AMOLED и влагостойкость IP-стандарта. Устройство, скорее всего, наделят двойной камерой. Оба устройства базируются на Snapdragon 855 и имеют 6 ГБ ОЗУ в стандартном варианте. Дебют девайсов ожидается 14 мая.
Смартфон Realme X может похвастаться спецификациями флагманского уровня. Аппарат с безрамочным экраном получил всплывающую селфи-камеру, АКБ на 3700 мАч с зарядкой VOOC 3.0 и ColorOS 6.0. Девайс на базе Snapdragon 710 в сочетании с 4 Гб работает под управлением Android 9.0 Pie. Бренд Realme представит новинку в паре с моделью X Youth Edition в Пекине 15 мая.
На этот же день запланирована презентация гаджета Мото One Vision, мероприятие состоится в Бразилии. Детище Motorola будет поставляться с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ с встроенной ОС Android 9.0. Ценник смартфона – около $350. 16 мая публика увидит аппарат ZenFone 6 тайваньской марки Asus. Устройство, основанное на флагманском процессоре 855 от Qualcomm, оснастят моторизованным селфи-модулем и камерой на 48 Мп, АКБ на 5000 мАч, разъемом для наушников.
Технологии / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:03