АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый ИИ сам по себе приобрел человеческое «чувство числа»
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Ирина Безрукова сообщила о смерти близкого человека

Ирина Безрукова на своей Instagram-странице сообщила о смерти близкого человека – режиссёра Николая Тарханова. Актриса попросила подписчиков поделиться с ней собственным опытом, как справиться с горем.
Ирина Безрукова сообщила о смерти близкого человека

Ирина Безрукова в свои 54 года снимается в фильмах, участвует в фотосессиях и телевизионных проектах. Она является приверженицей здорового и активного образа жизни, не курит и не употребляет спиртное. Однако артистке в своё время пришлось пережить несколько тяжёлых утрат: в детстве она лишилась матери, скончавшейся от онкологии, а 4 года назад похоронила единственного сына, ему было всего 25 лет.

В свежем Instagram-посте Ирина Безрукова опубликовала фотографии скончавшегося на 52-м году жизни режиссёра и поделилась с поклонниками размышлениями о тленности человеческого существования. И хотя все люди знают, что конец их пути – смерть, многие из них живут, будто вечны. Но реальность часто ошеломляет: ещё вчера близкий человек был жив, а уже сегодня – его нет и больше не будет никогда.
Ирина Безрукова сообщила о смерти близкого человека

«Как вы справляетесь с такими ситуациями? Что вы чувствуете? Во что верите?» – обратилась к Instagram-подписчикам Ирина Безрукова.

Поклонники откликнулись на просьбу артистки и оставили в комментариях для неё множество слов поддержки. Одна из подписчиц написала, что недавно потеряла 26-летнюю дочь, и жить дальше ей помогает только пример Ирины Безруковой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак считает, что Сергей
Ксения Бородина уверяет, что нынешняя
На постере с характеристиками Honor
Алёна Водонаева и Евгения Феофилактова
Анастасия Стецевьят считает, что в неё
Геологи: Извержение Йеллоустонского
Мария Миронова похвасталась фигурой на
«Было круто!»: Анна Семенович на
Лера Фрост показала в Сети интимные
Новый ИИ сам по себе приобрел
Курбан Омаров готов влезть в драку за
Ирина Безрукова сообщила о смерти
Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое
Исследование: Мужчины сплетничают не
Марина Африкантова огорчена поведением
Степан Меньщиков снова может вернуться
Житель Ставрополя расстрелял из ружья 7
Ученые: Ношение тесного белья может
Саша Черно с вещами сбежала от Иосифа
Наоми Кэмпбелл заинтриговала фанатов
Представлен обзор готовящихся к выходу
Apple выдаёт сотрудникам собственные
Юлия Белая и Захар Саленко отправились
Алёна Савкина мечтает открыть
Актриса Любовь Тихомирова раскрыла
Диетологи рассказали, почему люди не
Май Абрикосов без кудряшек выглядит
Французские гляциологи обнаружили следы
Актриса Ирина Гринева назвала причину
«Шпионские страсти»: Меган Маркл и
Просмотреть все новости