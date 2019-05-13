Ирина Безрукова сообщила о смерти близкого человека

«Как вы справляетесь с такими ситуациями? Что вы чувствуете? Во что верите?» – обратилась к Instagram-подписчикам Ирина Безрукова.



Ирина Безрукова в свои 54 года снимается в фильмах, участвует в фотосессиях и телевизионных проектах. Она является приверженицей здорового и активного образа жизни, не курит и не употребляет спиртное. Однако артистке в своё время пришлось пережить несколько тяжёлых утрат: в детстве она лишилась матери, скончавшейся от онкологии, а 4 года назад похоронила единственного сына, ему было всего 25 лет.В свежем Instagram-посте Ирина Безрукова опубликовала фотографии скончавшегося на 52-м году жизни режиссёра и поделилась с поклонниками размышлениями о тленности человеческого существования. И хотя все люди знают, что конец их пути – смерть, многие из них живут, будто вечны. Но реальность часто ошеломляет: ещё вчера близкий человек был жив, а уже сегодня – его нет и больше не будет никогда.Поклонники откликнулись на просьбу артистки и оставили в комментариях для неё множество слов поддержки. Одна из подписчиц написала, что недавно потеряла 26-летнюю дочь, и жить дальше ей помогает только пример Ирины Безруковой.