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Ксения Бородина уверяет, что нынешняя красота досталась ей от природы

Бессменная ведущая скандального телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина уверяет поклонников в том, что нынешняя красота досталась ей от природы. Таким образом звезда хотела опровергнуть любые слухи по поводу возможных пластических операций и процедур красоты.

Ксения Бородина уверяет, что нынешняя красота досталась ей от природы


Отвечая на наиболее интересные вопросы своих поклонников в разделе Stories в Instagram, Ксения Бородина заверила, что нынешняя красота досталась ей от природы. Именно так звезда «Дома-2» заявила, когда получила вопрос о том, что же она делает со своими бровями и с помощью чего добиться такого же невероятного эффекта. Оказалось, что с лицом ведущая телестройки не делает абсолютно ничего, а её брови, как и всё остальное, чем она очень гордится, это заслуга родителей и природы.

Ксения Бородина уверяет, что нынешняя красота досталась ей от природы


Пользователи соцсети Instagram тут же вспомнили ,как выглядела Ксения Бородина несколько лет назад и даже посмеялись над словами о природной красоте, ведь помнят, что брови у неё были похожи на тонкие ниточки, а теперь очень густые. Несмотря на это, ведущая «Дома-2» продолжает утверждать, что не знакома с разного рода процедурами красоты, потому как ей нечего в себе исправлять.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:24

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