Apple выдаёт сотрудникам собственные банковские карты

В запуске сервиса корпорации посодействовали банк Goldman Sachs и платёжная система Mastercard. Помимо прочих преимуществ для владельцев Apple Card, в картах предусматривается Daily Cash, то есть кешбэк, каждый день начисляющийся в размере 2% – за любую покупку, 3% – за совершаемую в обычных или интернет-магазинах компании.Данную информацию и соответствующие фотоснимки обнародовал на своей Twitter-странице дизайнер Бен Гескин.