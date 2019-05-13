Apple выдаёт сотрудникам собственные банковские карты
Корпорация из США Apple выдаёт сотрудникам собственные банковские карты. Презентованы они были в марте этого года.
В запуске сервиса корпорации посодействовали банк Goldman Sachs и платёжная система Mastercard. Помимо прочих преимуществ для владельцев Apple Card, в картах предусматривается Daily Cash, то есть кешбэк, каждый день начисляющийся в размере 2% – за любую покупку, 3% – за совершаемую в обычных или интернет-магазинах компании.
Данную информацию и соответствующие фотоснимки обнародовал на своей Twitter-странице дизайнер Бен Гескин.
В запуске сервиса корпорации посодействовали банк Goldman Sachs и платёжная система Mastercard. Помимо прочих преимуществ для владельцев Apple Card, в картах предусматривается Daily Cash, то есть кешбэк, каждый день начисляющийся в размере 2% – за любую покупку, 3% – за совершаемую в обычных или интернет-магазинах компании.
Данную информацию и соответствующие фотоснимки обнародовал на своей Twitter-странице дизайнер Бен Гескин.
#AppleCard pic.twitter.com/eRt9aUAyRp— Ben Geskin (@BenGeskin) 11 мая 2019 г.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:00