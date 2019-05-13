Марина Африкантова огорчена поведением оскорбляющей людей в соцсетях матери





Марина Африкантова всерьёз огорчена поведением собственной матери в социальных сетях, где та периодически вступает в словесные перепалки или просто оскорбляет других людей. Так, например, недавно Марина Тристановна, с которой Африкантова-старшая ранее дружила, получила порцию негатива в свой адрес. Особенно пользователей Сети возмущает то, что делает Татьяна Африкантова это публично, откуда возникают мысли, что таким образом женщина решила прославиться.Сама же участница «Дома-2» неоднократно просила мать прекратить беспочвенные оскорбления других людей в социальных сетях, так как от этого страдает и её репутация на проекте.