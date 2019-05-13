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Марина Африкантова огорчена поведением оскорбляющей людей в соцсетях матери

Участница телестройки «Дом-2» Марина Африкантова огорчена поведением собственной матери, которая часто оскорбляет других людей на просторах соцсетей. Возлюбленная Романа Капаклы уже несколько раз просила родственницу прекратить это делать, ведь та портит репутацию не только себе, но и дочери.

Марина Африкантова огорчена поведением оскорбляющей людей в соцсетях матери


Марина Африкантова всерьёз огорчена поведением собственной матери в социальных сетях, где та периодически вступает в словесные перепалки или просто оскорбляет других людей. Так, например, недавно Марина Тристановна, с которой Африкантова-старшая ранее дружила, получила порцию негатива в свой адрес. Особенно пользователей Сети возмущает то, что делает Татьяна Африкантова это публично, откуда возникают мысли, что таким образом женщина решила прославиться.

Марина Африкантова огорчена поведением оскорбляющей людей в соцсетях матери


Сама же участница «Дома-2» неоднократно просила мать прекратить беспочвенные оскорбления других людей в социальных сетях, так как от этого страдает и её репутация на проекте.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:43

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