Наоми Кэмпбелл заинтриговала фанатов снимком с младенцем на руках

Недавно Наоми Кэмпбелл призналась, что очень хочет испытать радости материнства. Знаменитость заявила, что ей совершенно не важно, будет с ней рядом мужчина или нет. А несколько часов назад супермодель опубликовала на странице своего Instagram фотографию с младенцем на руках. На снимке Кэмпбелл запечатлена, сидя в пластиковом кресле. Она одета в белое платье и держит новорожденного ребенка. Комментировать свою публикацию звезда не стала, они лишь поставила несколько смайлов в виде сердца.Подписчики Наоми Кэмпбелл отреагировали моментально. Они начали гадать, что за ребенок у нее на руках. Многие выдвинули предположения, что знаменитость решила усыновить младенца. Сама супермодель никак не комментирует высказывания фанатов. Новый пост уже набрал более 151 000 лайков.