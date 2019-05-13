Наоми Кэмпбелл заинтриговала фанатов снимком с младенцем на руках
В социальной сети Instagram Наоми Кэмпбелл опубликовала фотографию с новорожденным ребенком. Своим новым постом супермодель заинтриговала преданных поклонников.
Недавно Наоми Кэмпбелл призналась, что очень хочет испытать радости материнства. Знаменитость заявила, что ей совершенно не важно, будет с ней рядом мужчина или нет. А несколько часов назад супермодель опубликовала на странице своего Instagram фотографию с младенцем на руках. На снимке Кэмпбелл запечатлена, сидя в пластиковом кресле. Она одета в белое платье и держит новорожденного ребенка. Комментировать свою публикацию звезда не стала, они лишь поставила несколько смайлов в виде сердца.
Подписчики Наоми Кэмпбелл отреагировали моментально. Они начали гадать, что за ребенок у нее на руках. Многие выдвинули предположения, что знаменитость решила усыновить младенца. Сама супермодель никак не комментирует высказывания фанатов. Новый пост уже набрал более 151 000 лайков.
Недавно Наоми Кэмпбелл призналась, что очень хочет испытать радости материнства. Знаменитость заявила, что ей совершенно не важно, будет с ней рядом мужчина или нет. А несколько часов назад супермодель опубликовала на странице своего Instagram фотографию с младенцем на руках. На снимке Кэмпбелл запечатлена, сидя в пластиковом кресле. Она одета в белое платье и держит новорожденного ребенка. Комментировать свою публикацию звезда не стала, они лишь поставила несколько смайлов в виде сердца.
Подписчики Наоми Кэмпбелл отреагировали моментально. Они начали гадать, что за ребенок у нее на руках. Многие выдвинули предположения, что знаменитость решила усыновить младенца. Сама супермодель никак не комментирует высказывания фанатов. Новый пост уже набрал более 151 000 лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:09