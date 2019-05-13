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Наоми Кэмпбелл заинтриговала фанатов снимком с младенцем на руках

В социальной сети Instagram Наоми Кэмпбелл опубликовала фотографию с новорожденным ребенком. Своим новым постом супермодель заинтриговала преданных поклонников.

Наоми Кэмпбелл заинтриговала фанатов снимком с младенцем на руках

Недавно Наоми Кэмпбелл призналась, что очень хочет испытать радости материнства. Знаменитость заявила, что ей совершенно не важно, будет с ней рядом мужчина или нет. А несколько часов назад супермодель опубликовала на странице своего Instagram фотографию с младенцем на руках. На снимке Кэмпбелл запечатлена, сидя в пластиковом кресле. Она одета в белое платье и держит новорожденного ребенка. Комментировать свою публикацию звезда не стала, они лишь поставила несколько смайлов в виде сердца.

Наоми Кэмпбелл заинтриговала фанатов снимком с младенцем на руках

Подписчики Наоми Кэмпбелл отреагировали моментально. Они начали гадать, что за ребенок у нее на руках. Многие выдвинули предположения, что знаменитость решила усыновить младенца. Сама супермодель никак не комментирует высказывания фанатов. Новый пост уже набрал более 151 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:09

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